نتایج شمارش آرا در 9 حوزه انتخابیه مازندران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در ستاد انتخابات مازندران، اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرهای فوق به شرح ذیل است:

ساری: علی اصغر یوسف نژاد با 48 هزار و 772 رای اول و سید رمضان شجاعی کیاسری با 43 هزار و 747 رای به بهارستان راه یافتند.

نور و محمود آباد: احمد ناطق نوری با ۴۳۵۵۸ رای به خانه ملت راه یافت. وی برای ششمین بار است که به عنوان نماینده مردم در این دو شهرستان انتخاب شده است.

بابل: محسن نریمان با 66423 رای اول و علی کریمی فیروزجائی با 57 هزار و 151 رای نفر دوم شد.

بابلسر و فریدونکنار: مقداد نجف نزاد با 29 هزار و 796 رای به مجلس راه یافت. وی در دوره ششم نماینده مجلس بود.

قائم شهر، سوادکوه و جویبار: سید علی ادیانی راد با 55 هزار و 38 رای اول و عزت الله اکبری تالار پشتی با 54112 رای دوم شدند.

تنکابن و رامسر: ابولفتح نیکنام با 35 هزار و 959 رای اول شد.

بهشهر، نکاء و گلوگاه: احمد مقیمی با 46 هزار و 243 رای اول و ایوب برزگر نژاد با 38 هزار و 176 رای دوم شد.

حوزه انتخابیه آمل: عزت الله یوسفیان ملا با 50 هزار و 204 رای اول شد.

انتخابات حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس به دور دوم کشیده شد و قاسم احمدی لاشکی با 27 هزار و 651 رای و انوشیروان محسنی بندپی 26 هزار و 561 رای کسب کردند.

پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران حدود 65 درصد باشد.

نمایندگان حوزه انتخابیه آمل، نور و محمود آباد مجددا به بهارستان راه یافته و انتخابات نوشهر و چالوس به دور دوم محول شد.