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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

نتایج شمارش آراء/

لاریجانی، آشتیانی و بنایی از قم به مجلس راه یافتند

لاریجانی، آشتیانی و بنایی از قم به مجلس راه یافتند

قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم گفت: کاندیداهای مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با کسب بیشترین آرا به مجلس هشتم راه یافتند.

علی نیکان قمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در این رابطه اظهار داشت : در انتخابات مجلس هشتم در روز 24 اسفند 327 هزار نفر از مردم قم با حضور در پای صندوق‌های رأی بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب ثابت کردند.

وی افزود: شمارش آرا صندوق‌ها در قم تقریبا به اتمام رسیده است و علی لاریجانی با 239 هزار رأی، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی با کسب 145 هزار رأی و حجت الاسلام علی بنایی با 98 هزار رأی به عنوان نمایندگان قم به مجلس هشتم راه یافتند.

فرماندار قم میزان مشارکت مردم قم در انتخابات را 58 درصد اعلام کرد.

کد مطلب 654859

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