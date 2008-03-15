لاریجانی، آشتیانی و بنایی از قم به مجلس راه یافتند

علی نیکان قمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در این رابطه اظهار داشت : در انتخابات مجلس هشتم در روز 24 اسفند 327 هزار نفر از مردم قم با حضور در پای صندوق‌های رأی بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب ثابت کردند.



وی افزود: شمارش آرا صندوق‌ها در قم تقریبا به اتمام رسیده است و علی لاریجانی با 239 هزار رأی، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی با کسب 145 هزار رأی و حجت الاسلام علی بنایی با 98 هزار رأی به عنوان نمایندگان قم به مجلس هشتم راه یافتند.



فرماندار قم میزان مشارکت مردم قم در انتخابات را 58 درصد اعلام کرد.