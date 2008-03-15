لیورپول را مثل میلان حذف می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تیم جوان آرسنال روز جمعه در مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با دیگر تیم انگلیسی لیورپول همگروه شد.

ونگر در این خصوص گفت: قهرمان و نایب قهرمان دوره قبل در مسیر ما قرار گرفتند. آرسنال موفق شد میلان را به عنوان یک مانع بزرگ از پیش رو بردارد. اگر تیم ما آنقدر قوی بوده که توانسته قهرمان دوره قبل را حذف کند پس می تواند لیورپول نایب قهرمان را هم شکست دهد. بهتر آن بود که ما با یک تیم غیرانگلیسی بازی می کردیم با این حال آماده و مصممیم تا به پیشروی خود ادامه دهیم.

سرمربی آرسنال ادامه داد: ما بازی های بسیاری مقابل لیورپول به میدان رفته ایم و من احساس می کنم این دیدار هم به مانند یکی از همین دیدارهاست.

آرسنال روز اول یا دوم آوریل میزبان لیورپول است و پنجم آوریل در رقابت های لیگ برتر با این تیم دیدار می کند و دوباره در یکی از روزهای نهم و دهم آوریل با این تیم بازی خواهد کرد.

ونگر در این خصوص گفت: این موضوع شگفت انگیز است اما غافلگیرکننده نیست. من از این سه بازی به عنوان سه بازی مهم یاد می کنم.