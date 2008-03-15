دکتر عبدالرسول صداقت با اشاره به حضور بیش از 30 هزار رادیولوژیست در این کنگره، به خبرنگار مهر گفت: در این کنگره که از 17 لغایت 21 اسفند در شهر وین (اتریش) برگزار شد، غرفه ای داشتیم که در آن توانمندی های رادیولوژی ایران را به نمایش گذاشتیم.

وی به استقبال کم نظیر شرکت کنندگان در کنگره از غرفه انجمن رادیولوژی ایران، اشاره کرد و افزود: بالغ بر دو هزار نفر از غرفه ایران بازدید به عمل آورده و از نزدیک با توانایی های کشورمان در بخش رادیولوژی آشنا شدند.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران، از ملاقات با رئیس کنگره رادیولوژی اروپا و همچنین دیدار و گفتگو با روسای انجمن های رادیولوژی برخی کشورهای حاضر در این کنگره خبر داد و گفت: در طول 5 روز برگزاری این کنگره، غرفه انجمن در روزنامه ای به نام ECR TO DAY معرفی شد و همچنین مصاحبه ای از طرف نشریه "بیمارستان اروپایی" با بنده صورت گرفت که در شماره آینده آن چاپ خواهد شد.

صداقت، در ارتباط با فعالیت هایی که در غرفه انجمن رادیولوژی ایران صورت گرفت، اظهارداشت: برای آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با کشورمان، فضای غرفه را با رنگ و بوی ایرانی برپا کردیم و در کنار آن، به ارائه کارهای فرهنگی پرداختیم که توزیع کارت پستال با هدف معرفی سال نو ایرانی، از جمله آنها بود.

وی همچنین از ارائه خلاصه مقالات آخرین کنگره رادیولوژی ایران در این غرفه خبر داد و افزود: آخرین شماره مجله رادیولوژی ایران که به زبان انگلیسی بود، در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.