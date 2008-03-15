به گزارش خبرنگار مهر، پس از قطعیت پیدا کردن اکران نوروزی و خالی شدن میدان از سوی برخی فیلم‌ها برای رقابت با فیلم "دایره زنگی" که البته چندان هم بی‌اساس نیست، اظهارات عوامل فیلم "همیشه پای یک زن در میان است" در نوع خود جذابیتی خاص دارد.

محسن علی‌اکبری تهیه‌کننده فیلم در حالی که در گفتگوی 29 بهمن خود بهانه اکران نشدن فیلمش را در نوروز نداشتن پروانه نمایش عنوان کرده بود، پس از صدور پروانه نمایش از سوی اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد بهانه‌ای دیگر برای اکران نکردن "همیشه پای یک زن ..." مطرح کرد.

وی این بار گفته است: "اکران این فیلم در ایام نوروز برای ما خوشایند است اما معتقدم اگر فیلم در این ایام اکران شود، باعث می‌شود بقیه فیلم‌ها تحت‌الشعاع فروش بالای "همیشه ..." قرار بگیرند و نتوانند به فروشی که مد نظرشان است، دست یابند. به همین دلیل ترجیح می‌دهم بعد از اکران نوروزی فیلم را به نمایش درآورم!"

* به نظر می‌آید تب پیش‌بینی استقبال مخاطب از فیلمها بین سینماگران بالا گرفته و کارگردان "همخانه" را هم به دفاع از کار خود واداشته است. مهرداد فرید گفته است: "من به فیلم خودم اعتماد دارم و فکر می‌کنم در هر شرایطی که به نمایش دربیاید با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند. به همین دلیل حتی اگر اکران نوروز را هم از دست بدهیم، معتقدم "همخانه" در هر زمان دیگر نیز موفق خواهد بود."

همه این اظهار نظرها در شرایطی مطرح می‌شود که صدور پروانه نمایش فیلم "دایره زنگی" نوعی غافلگیری همگانی در جامعه سینمایی پدید آورد. به دنبال این غافلگیری، دومین واکنش را صاحبان فیلم‌هایی نشان دادند که قرار است آثارشان همزمان با "دایره زنگی" به نمایش درآید. واکنش‌هایی از این دست نوعی مکالمه فرامتنی فیلم‌ها قبل از نمایش عمومی است که همه از پیش‌بینی‌ها برای فروش بالای فیلم پریسا بخت آور نشأت می گیرد.

* پرویز شیخ‌طادی پس از تغییر نام فیلم جدید خود از "با آبرو" به "دایناسور"، اظهارات جالبی درباره مقبول افتادن فیلمش در نظر مخاطب ارائه داده است. وی با اشاره به مخاطبان گسترده این فیلم گفت: "دایناسور" فیلم محبوب پیرمرد صد ساله تا کودک یکساله خواهد شد. فیلم اثری فانتزی است که مضمونی سیاسی اجتماعی دارد و ساختن آن برای من که عادت به ساخت اینگونه فیلم‌ها نداشتم، یک ریسک محسوب می شود."

ادامه حرف‌های شیخ‌طادی درباره لوکیشن پروازی فیلم به این ترتیب است: "برای فیلمبرداری کار در منطقه ایران زمین تهران لوکیشنی در ابعاد 120 متر مربع ساخته شد که به اندازه سه متر از زمین فاصله داشت. در این دکور تمام عوامل فیلم و وسایل صحنه جا می‌گرفت و بیش از 80 درصد فیلمبرداری در آن انجام شد. ما نیاز به لوکیشنی معلق در هوا داشتیم که در تمام مواقع به صورت الاکلنگی حرکت کند که در واقع این حرکات دست کمی از زلزله نداشت!"

* هفته گذشته محمدمهدی دادگو تهیه‌کننده سینما درباره فیلم سینمایی "دیوار" محمدعلی طالبی اظهار نظر کرد و از تلاش‌ها برای اکران این فیلم در اوایل تابستان خبر داد. وی گفت: "همه کارهای این فیلم انجام شده و پس از صدور پروانه نمایش شرایط اکران آن را فراهم خواهیم کرد."

اما یکروز بعد شرکت پخشیران در نامه‌ای به این اظهار نظر اعتراض کرد و توضیح داد: "آقای محمدمهدی دادگو هیچ سمتی در فیلم سینمایی "دیوار" ندارد. تهیه‌کننده این فیلم آقای هارون یشایایی و محصول شرکت پخشیران است. این فیلم هنوز در انتظار پروانه نمایش است و درباره اکران عمومی آن تصمیم گیری نشده است."

* همسر اصغر شاهوردی، صدابردار آسیب‌دیده سینمای ایران در پی ترخیص او از بیمارستان و محقق نشدن حمایت تهیه‌کننده فیلم "چراغی در مه" از معاونت سینمایی درخواست کمک کرد. او گفت: "متأسفانه در شرایطی که شاهوردی در وضعیت جسمانی نامناسب به سر می‌برد، او را بدون پرستار و امکانات مورد نیاز به منزل فرستادند و تهیه‌کننده فیلم نیز گفته دیگر نمی‌تواند برای مراقبت‌های پزشکی از او هزینه کند."

* ماجرای تغییر نام فیلم‌ها در سینمای ایران هم خود حکایتی جالب است. مسعود اطیابی نام جدیدترین فیلم خود را از "تلخ و شیرین" به "خروس جنگی" تغییر داد. با توجه به اینکه ماجرای فیلم درباره زن و شوهری است که یک روز جایشان با هم عوض می‌شود، این ناهمخوانی بین دو نامی که برای فیلم انتخاب شده، جای تعجب دارد.

نکته جالب اینکه گاهی این تغییر نام‌ها مشکلاتی برای فیلم‌ها پدید می‌آورد و می‌تواند باعث اشتباه گرفتن آنها با هم شود. جدیدترین فیلم علیرضا داودنژاد "خروس جنگی" نام داشت که به دلایلی به "تیغ زن تغییر نام داد. این تشابه‌ها آن هم در انتخاب نام‌های خاص و نبود تناسب بین نام اولیه و نام جدید از اتفاقات جالب است که گاهی به نفع فیلم تمام نمی‌شود. مانند فیلم محمد احمدی با نام قابل تأمل "چگونه ارکستر هماهنگ می‌شود" به "حقیقت گمشده" تغییر یافت، نوعی افتادن از استعاره و نماد به ورطه شعار مستقیم.

* با راه‌اندازی سیستم ارسال سیگنال دیجیتال برای گیرنده‌های متحرک شهروندان تهرانی می‌توانند شبکه‌های ملی و فراملی را روی گیرنده‌های متحرک داخل خودرو یا گوشی‌های همراه دریافت کنند. اما نکته جالب اینکه هیچکدام از گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار ایران قابلیت دریافت این سیگنال‌ها را ندارند و در واقع برنامه‌ها فعلا در هوا پخش می‌شود!

* انگلستان در یک فراخوان از علاقمندان درخواست کرد یک آگهی بازرگانی برای پخش در خارج از جو زمین تهیه کنند. در این فراخوان با نام "شما بسازید، ما پخش می‌کنیم" از علاقمندان خواسته شده که آگهی بازرگانی به مدت 30 ثانیه درباره زندگی روز کره زمین تهیه کنند. آگهی منتخب هم برای پخش در خارج از جو زمین انتخاب می‌شود تا موجودات فضایی اطلاعاتی درباره حیات روی زمین کسب کنند!