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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۳

کشف یک سیاره شبیه به زمین

کشف یک سیاره شبیه به زمین

ستاره شناسان آمریکایی یک سیاره کوچک سنگی را در منظومه ستاره ای نزدیک به منظومه شمسی کشف کردند که شباهت بسیاری به زمین دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره شناسان دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز موفق به شناسایی یک سیاره بسیار کوچک سنگی شدند که شباهت بسیاری به زمین دارد و در منظومه ستاره ای نزدیک به منظومه شمسی با عنوان "آلفا قنطور" واقع شده است.

این دانشمندان که گزارش بررسیهای خود را در مجله Astrophysical Journal منتشر کرده اند با کمک شبیه سازی رایانه ای شکل گیری سیارات این منظومه ستاره ای را بازسازی کردند و موفق شدند این سیاره بسیار شبیه به زمین را شناسایی کنند.

این سیاره که "آلفا قنطور B" نام دارد دارای مناطقی است که می توانند در سطح خود آب را در حالت مایع داشته باشند.

کد مطلب 654864

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