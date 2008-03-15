بودجه 40 میلیارد تومانی انرژی های نو در سال 87

یوسف آرمودلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه انرژی های نو در سال 87 گفت: بودجه این بخش از وزارت نیرو در سال 87 مطابق بودجه در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه است که در این برنامه هرسال عددی در بودجه مشخص می شود که براساس آن، رقمی از بودجه عمومی اختصاص می یابد.

مدیرعامل سازمان انرژی های نو کشور افزود: این رقم برای سال آتی بالغ بر 40 میلیارد تومان است؛ این درحالی است که در مجموع بودجه مشخصی برای انرژی های نو در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده بود که به تدریج طی سنوات این برنامه پرداخت شد.

وی بودجه سال گذشته انرژی های نو را 60 میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: بودجه به تدریج از سال اول برنامه رو به کاهش نهاد که البته این امر طبق اهداف برنامه بود.

