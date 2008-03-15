تصویب قانون تحقیق درباره طرح استراق سمع در مجلس نمایندگان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجلس نمایندگان آمریکا با 213 رای موافق در برابر 197 رای مخالف قانون تحقیق درباره طرح استراق سمع را تصویب کرد.

به موجب این قانون، مصونیتی که پیش از این به شرکتهای مخابراتی فعال در زمینه ضبط و شنود مکالمات شهروندان آمریکایی داده شده بود، لغو می شود.

این قانون برای تصویب به سنا فرستاده خواهد شد، اما به سبب آنکه تعطیلات دو هفته بهاری کنگره آمریکا از چند روز دیگر آغاز می شود در دو هفته آینده شاهد کشمکش میان موافقان ومخالفان این قانون خواهیم بود و این در حالی است که از هم اکنون اعلام شده "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا قانون تحقیق درباره استراق سمع را وتو خواهد کرد.

در همین رابطه "تونی فراتو" معاون بخش مطبوعاتی کاخ سفید با انتقاد از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان گفت : این اقدامی بزرگ در بازگشت به عقب و شکست کشورمان در برابر تروریسم است، اما خبر خوش این است که سنا با آن مخالفت می کند و یا حتی در صورت تایید آن در سنا، بوش با وتوی خود با آن مخالفت می کند.

به گزارش مهر،"جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا، پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به سازمان اطلاعات ملی این کشور اختیار شنود مکالمات و کنترل پستهای الکترونیکی مردم آمریکا را بدون مجوز دادگاه به بهانه مبارزه با تروریسم اعطا کرد و در همین رابطه اعلام شد که بنا بر برآورد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ، 8.3 میلیون آمریکایی در سال 2005 قربانی سرقت هویت شده اند تا جایی که حتی امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه افرادی مانند کالین پاول وزیر امورخارجه سابق این کشور هم وجود دارد.

روزنامه نیویورک تایمزهم چندی پیش گزارش داد: برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا که از سال 2004 میلادی آغاز شد و در ماه های اخیر به یکی از چالشهای اصلی پیش روی دولت بوش تبدیل شد؛ فقط مربوط به شنود مکالمات شهروندان و بازدید نامه های الکترنیکی (ایمیل) آنها نبوده، بلکه این برنامه جاسوسی به ماموران این امکان را می داد که آزادانه تمام داده های اطلاعاتی رایانه های شهروندان آمریکایی را مورد بررسی قرار دهند.