استارت تیم ملی با پنج غایب و یک مصدوم / اختلاف روی سکوها

به گزارش خبرنگار مهر ، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی ظهر روز جمعه و پس از برگزاری مراسم معارفه در هتل المپیک تهران ساعت 45/15 در محل آکادمی فوتبال گرد هم آمدند و پس از شرکت در کلاس تئوری کار آماده سازی را زیرنظر مربیان آغاز کردند.

پیش از آغاز تمرین علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان حدود 10 دقیقه با خبرنگاران گفت و گو کرد و پاسخگوی سئوالات آنها شد.

ایمان مبعلی ، میلاد میداودی ، آندرانیک تیموریان، علی کریمی و مسعود شجاعی غایبان نخستین تمرین تیم ملی بودند. عباس آقایی هافبک ملی پوش تیم پرسپولیس به دلیل آسیب دیدگی زیر نظر پزشک تیم ملی تمرین کرد.

مراحل آماده سازی تیم ملی زیر نظر فیرات و محمد احمد زاده انجام شد. دروازه بانان نیز زیر نظر بهزاد غلامپور تمرین کردند.

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال به همراه ابراهیمی سرپرست تیم ملی در محل تمرینات امروز تیم ملی حضور یافتند. ضمن اینکه کمتر از 20 تماشاگر برای تماشای تمرین تیم ملی به زمین شماره یک کمپ تیم های ملی آمده بودند.

نکته جالب توجه اینکه همین جمعیت اندک نیز با سر دادن شعارهایی خواهان حضور برخی از بازیکنان همچون علی سامره در تیم ملی بودند.

درحاشیه تمرین امروز تماشاگرانی که ظاهرا عقاید متفاوتی با هم داشتند با یکدیگر درگیر شدند که با دخالت حراست کمپ قائله ختم شد.

تمرین امروز تیم ملی به دلیل وزش باد شدید به مرور کارهای تاکتیک سبک اختصاص داشت که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید.

تیم ملی فوتبال کشورمان تا اعزام به بحرین در دو نوبت صبح و عصر تمرین خواهد کرد. ناصرپورمهدی مربی تیم فوتبال پیکان تهران و هومن افاضلی آنالیزور پیشین تیم ملی فوتبال از تماشاگران ویژه تمرین امروز بودند.