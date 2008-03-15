معنای تراژدی به فارسی برگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته هلن اولیایی نیا این کتاب که با موضوع تراژدی و انواع آن در تئاتر و سینما و ادبیات نوشته شده است، در حال حاضر در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد. "تراژدی چیست؟" را نشر فردا منتشر خواهد کرد.

"ابلهان زمان" نوشته نورتروپ فرای و "آناتومی نقد" از دیگر ترجمه های اولیایی نیا به شمار می رود که هم اینک مراحل فنی انتشار را طی می کند. این دو کتاب نیز سال 87 توسط همان ناشر عرضه خواهد شد.

این استادیار دانشگاه اصفهان همچنین کتابی با عنوان "مسخ کافکا و چند مقاله دیگر" را آماده انتشار دارد. این کتاب شامل ترجمه صادق هدایت از "مسخ" فرانتس کافکا به همراه مقالات تنی چند از منتقدان اروپایی درباره آن است و در کنار این مقالات، یک مقاله تحلیلی از مترجم نیز درباره این اثر گنجانده شده است. "مسخ کافکا و چند مقاله دیگر" (نشر فردا) منتظر صدور مجوز نشر است.

"در آینه نقد" (نشر فردا)، "بررسی شیوه روایی سه رمان فاکنر" (نشر افق)، "مقدمه ای بر داستان کوتاه" (دانشگاه اصفهان)، "ایبسن منادی حقیقت آزادی در نمایشنامه نوین" (نشر فردا) و... تالیفات منتشر شده هلن اولیایی نیا است.