مهدوی کیا هر وقت آماده شد دعوت می شود / هاشمیان را کنار گذاشتم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پیش از برگزاری نخست تمرین ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در کمپ تیم های ملی فوتبال ابتدا به دعوت از چند بازیکن سایپا اشاره کرد و افزود: بازیکنان سایپا استحقاق حضور در فهرست تیم ملی را داشتند. شاید اگر من سرمربی تیم سایپا نبودم بیشتر از 5 بازیکن از این تیم را به اردو دعوت می کردم.

وی ادامه داد: اگر نتایج و عملکرد تیم ها را در نیم فصل مورد ارزیابی قرار دهیم به خوبی مشخص است که تیم سایپا نسبت به سایر تیم های لیگ برتری عملکرد بهتری داشته و نتایج ایده آلی را کسب کرده است.

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه بهترین ها به اردوی این تیم دعوت شدند افزود: شاید برخی از بازیکنان خوب فوتبال کشورمان در این اردو حضور نداشته باشند اما بازیکنانی را دعوت کردیم که بتوانند در چارچوب و سیستم های تیم ملی به ما کمک کنند.

دایی ادامه داد: در اردوهای آینده بدون شک بهترین های فوتبال ایران در لیگ های داخلی و خارجی به اردو دعوت خواهند شد. کمااینکه تیم فعلی نیز متشکل از بهترین ها و آماده ترین فوتبالیست های کشور است.

وی با اذعان به این که فهرست فعلی تیم ملی صددرصد کامل نیست افزود: سعی ما بر این بوده که بهترین ها را به اردو دعوت کنیم. نفراتی که به سیستم و کار تیم ملی کمک کنند.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در واکنش به اظهارات مهدی مهدوی کیا که از فدراسیون فوتبال به دلیل بی توجهی به مصدومیتش گلایه کرده بود گفت: قرار نیست با بازیکنی که به اردو دعوت نمی شود یا جایی در فهرست تیم ملی ندارد تماس گرفته شود؟ مگر زمانی که من از تیم ملی خط خوردم کسی برای من دعوت نامه فرستاد؟

دایی ادامه داد: سعی کردیم آماده ترین ها را به اردو دعوت کنیم. کسانی که بتوانند در این برهه به ما کمک کنند. در این بین نفرات آسیب دیده و بازیکنانی که از آمادگی به دور بودند از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شدند و آنها را دعوت نکردیم.

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: مهدوی کیا از بهترین های فوتبال ایران است و برای او آرزوی سلامتی می کنم. بدون شک مهدوی کیا آماده باشد جایگاه خود را در تیم ملی خواهد داشت و مطمئنا به اردو دعوت می شود.

"اینکر فیرات" مربی جدید تیم ملی مدعی شده است تنها به عنوان دستیار دراین تیم فعالیت خواهد کرد دایی در این خصوص گفت: مگر من گفتم فیرات مربی بدنساز است؟ از ابتدا هم او را به عنوان یکی از مربیان فنی در نظر داشتم. در فوتبال اروپا تمامی مربیان علاوه برکسب مدرک فنی گواهی بدنسازی هم دریافت می کنند که فیرات نیزهمین شرایط را دارد. او از نظر فنی قابلیت های زیادی دارد و از ابتدا به عنوان یکی از همکارانم در تیم ملی او را در نظر داشتم.

وی با اشاره به تماس وحیدهاشمیان با سرپرست تیم ملی برای انصراف از همراهی این تیم افزود: هاشمیان با آقای ابراهیمی گرفته است و اعلام کرده به خاطر شرایط باشگاهش به تیم ملی نخواهد پیوست. من وحید را به عنوان یکی از بازیکنان خوب و با اخلاق ایران قبول دارم. به خاطرهمین از وی برای حضور دراردوی تیم ملی دعوت به عمل آورم اما صلاح مملکت خویش خسروان دانند. درشرایطی که هاشمیان تمایلی به همراهی تیم ملی ندارد ما هم تصمیم گرفته ایم از نفرات دیگر در پست وی استفاده کنیم.

دایی با تاکید بر اینکه هیچ یک از بازیکنان حال حاضر تیم ملی صد درصد درترکیب اصلی این تیم حضور نخواهند داشت افزود: برای حضور درترکیب تیم ملی ملاک خوب بودن و نشان دادن آمادگی در تمرینات خواهد بود.

وی با آرزوی موفقیت برای وحید هاشمیان افزود: علاقه زیادی به هاشمیان دارم او از نفرات مورد نظر من خواهد بود و در صورت نشان دادن آمادگی در اردوهای آینده کنار تیم ملی خواهد بود.

سرمربی تیم ملی کشورمان با اشاره به این موضوع که فاصله زمانی اندکی تا زمان برگزاری بازی مقابل کویت وجود دارد افزود: سعی می کنیم در این فاصله اندک از حداقل زمان ممکن برای آمادگی تیم ملی استفاده کنیم و به خواسته های مورد نظر خود دست یابیم.

وی ادامه داد: در این مقطع چاره ای نداریم و باید یک بازی دوستانه را برگزار کنیم . تا بازیکنان با انسجام و شرایط مسابقه نزدیک شوند.

دایی در خصوص دیدار تیم سایپا مقابل الوصل امارات و تداخل برنامه آماده سازی این تیم با نارنجی پوشان تهرانی گفت: در تیم سایپا و تیم ملی دستیاران خوبی دارم و با هماهنگی آنها علاوه بر حضور در تمرینات تیم ملی تمرینات تیم سایپا را نیز زیرنظر خواهم گرفت.

سرمربی تیم فوتبال سایپا پیرامون انتخاب دستیاران خود گفت: علاوه بر آقایان احمدزاده و غلامپور اینکر فیرات نیز همراه ما خواهد بود. او یک مربی ترک تبار است که در آلمان زندگی می کند و مدارک مربیگری را در این کشور طی کرده است.

وی با تاکید بر حضور روته مولر آلمانی در تیم ملی گفت : مولر با فدراسیون فوتبال آلمان قرارداد دارد و پس از پایان تعهد خود با فدراسیون این کشور و توافق با فدراسیون فوتبال ایران همکاری خود را با تیم ملی آغاز خواهد کرد.

دایی پیرامون دعوت از فریدن زندی به اردوی تیم ملی گفت: از دید من فریدون یکی از بازیکنی است که در فوتبال ایران لطمات زیادی خورده است. مطمئنا پس از بازی با کویت وقت زیادی می گذارم تا فعالیت و بازی های او را زیر نظر بگیرم. من به توانایی های زندی اعتقاد دارم اما با توجه به اینکه طی چند ماه اخیر کمتر از او خبرداشته ام نامش را در فهرست تیم جدید قرار ندادم.

وی تاکید کرد: در فهرست جدید تیم ملی خیلی از بازیکنان نیستند که درادامه با بررسی وضعیت شان بهترین ها را به اردو دعوت خواهم کرد.

دایی با اشاره به بازی تیم فوتبال سایپا مقابل الکویت و شناخت خود نسبت به بازیکنان ملی پوش این تیم گفت: شناخت جزیی نسبت به بازیکنان ملی پوش و تفکرات سرمربی تیم کویت پیدا کردم که می تواند ما را برای بازی هفتم فروردین کمک کند. در این بین با بررسی بازیهای اخیر کویت شناختی صد درصد از این تیم پیدا خواهم کرد و با آمادگی کامل به دیدار این تیم خواهیم رفت.