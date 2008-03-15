جبهه متحد اصولگرایی پیشتاز بلامنازع انتخابات اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، شمارش آرا در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین حاکی است که قائم محمدی از لیست جبهه متحد اصولگرایی با آرای بالا به مجلس راه یاقته و رقابت برای کسب دو کرسی دیگر این حوزه در بین جواد صبور، ولی آذروش، سید کاظم موسوی و حسن نوعی اقدم ادامه دارد.

همچنین در حوزه انتخابیه گرمی، ولی اسماعیلی از جبهه متحد اصولگرایی به عنوان تنها نماینده این حوزه به مجلس شورای اسلامی راه یافته است.

شمارش آرا در حوزه انتخابیه مشگین شهر نشان دهنده پیروزی یونس اسدی بوده و از حوزه انتخابیه خلخال نیز بشیر خالقی به عنوان نمایندگان مستقل در شمارش اولیه آرا پیشتاز بودند.

اما خبرها از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار حکایت از رقابت تنگاتنگ در بین دو نماینده اصولگرا و مستقل این حوزه دارد.

سلیمان فهیمی از جبهه متحد اصولگرایی و وکیل سپه به عنون نماینده مستقل، متمایل به اصلاح طلبی نمایندگان منتخب در شمارش اولیه آرا در این حوزه بودند.

آخرین خبرها از این حوزه حاکی است که از دیشب رقابت سنگین این دو نماینده به درگیری و تنش در بین هواداران آنها منجر شده و در حال حاضر جو این دو شهرستان با دخالت نیروهای انتظامی آرام گزارش می شود.

از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین سه نماینده و از دیگر حوزه های استان یک نماینده و در مجموع هفت نماینده از استان اردبیل به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت.