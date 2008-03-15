هماهنگی بدون هم آهنگی!

برداشت اول

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا علی احمدی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز پیش دانشگاهی شهدای انقلاب حضور پیدا کرده بود، دو مرتبه در جمع خبرنگاران به باز بودن مدارس در هفته جاری تاکید کرد و گفت: مگر وقتی یک کار بزرگ و خیری در مدارس اتفاق می افتد باید آنها را به خاطر این امر تعطیل کرد که دانش آموزان از درس خواندن باز بمانند؟

وی با بیان اینکه در شهرهایی مثل تهران که تعداد کاندیداها بالا هستند و شمارش آرا طول خواهد کشید هماهنگ کردیم که این امر را به گونه ای اجرا کنند که مانع برگزاری کلاس های درس نشود، تاکید کرد: مدارس از روز شنبه باز هستند و تا سه شنبه 28 اسفند ماه فعالیت خود را ادامه می دهند.

برداشت دوم

علی اصغر یزدانی "رئیس آموزش و پرورش شهر تهران" نیز در مصاحبه روز پنج شنبه خود با مهر درخصوص تعطیلی مدارس به علت رای گیری و شمارش آرا گفت: طبق هماهنگی های انجام شده شمارش آراء مردم در مدارس و مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انجام می شود.

وی تصریح کرد: تمام مدارس کشور روز شنبه باز هستند و هیچ مدرسه ای حق ندارد دانش آموزان خود را تعطیل کند، چون کار شمارش آراء فقط در یک کلاس یا نمازخانه انجام می شود و فضای خاصی از مدرسه را اشغال نمی کند.

یزدانی خاطرنشان ساخت: آموزش و پرورش تا به امروز هم به دلیل تعطیلات در فصل سرما از برنامه های خود عقب مانده است بنابراین دانش آموزان برای جبران عقب ماندگی در درس های خود باید تا 28 اسفندماه به مدرسه بروند.

همچنین روز گذشته کامران دانشجو استاندار تهران با حضور در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استان تهران نیز تأکید کرد: مدارس فردا قطعا تعطیل نیست و در مدارسی که شعبه اخذ رای هستند ، فضایی مشخص برای کار انتخاباتی درنظر گرفته شده است .

برداشت سوم

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران صبح امروز در خصوص تعطیلی ناگهانی مدارس گفت: وزارت کشور و مسئولان انتخابات اختیاراتی را برای خودشان دارند که براساس آن دستور تعطیلی مدارس را دادند.

یزدانی با بیان اینکه همه مدارس شهر تهران به علت شمارش آراء تعطیل هستند، افزود: این خبر را وزارت کشور اعلام کرد و ما هیچ اقدامی نکردیم چون انتخابات زیر نظر آنها است و خودشان تعطیلی را اعلام می کنند و ما هیچ بحث خاصی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بین وزارت کشور و آموزش و پرورش هماهنگی وجود نداشت؟ گفت: انتخابات بحث جدایی است!

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سؤالاتی بیمورد

شاید براستی این سؤالات بیمورد باشد که چرا بین وزارت کشور و آموزش و پرورش هماهنگی در بحث تعطیلی مدارس وجود نداشت؟ یا اگر داشت چرا بالاترین مقام این وزارتخانه در جریان تصمیم گیری‌هایی که به طور مستقیم به زیرمجموعه‌اش مربوط می‌شود قرار نمی‌گیرد؟ یا اگر قرار می‌گیرد، چرا حداقل، نتیجه تصمیم گیری درخصوص تعطیلی مدارس از طریق آموزش و پرورش (هم) اعلام نمی‌شود؟ به راستی وزیر آموزش و پرورش با چه کسی هماهنگی کرده بود و چه کسانی با وی هماهنگ کردند؟