کاناپولو به دنبال ارتقاء رنکینگ جهانی است/ توسعه بخش باشگاهی را دنبال می کنیم

احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کاناپولوی ایران در آسیا شرایط خوبی دارد گفت: تیم کاناپولو ایران جزو تنها 11 کشور جهان است که از سوی فدراسیون بین المللی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان- کانادا در سال 2008 در هر سه بخش بانوان، مردان و جوانان دعوت شده است. از بین تیم های آسیایی تنها چین تایپه شرایط مشابهی مانند ایران را دارد. حتی بسیاری از کشورهای مطرح همچون آمریکا، ژاپن و روسیه با دریافت سهمیه افتخاری راهی مسابقات جهانی می شوند.

وی افزود: هر چند تیم بانوان و جوانان ما در آسیا قهرمان هستند اما در رقابتهای جهانی کانادا شرایط سختی داریم. در این رقابتهای دشوار تنها به دنبال ارتقاء رنکینگ جهانی مان هستیم تا بتوانیم تیم دختران را از عنوان دوازدهمی و مردان را از عنوان هفدهمی جهان بالاتر برده و برای اولین بار در بخش جوانان کارنامه قابل قبولی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نگاه فدراسیون به این رشته با توسعه باشگاهها شکل جدیدی به خود گرفته است، اظهار داشت: ما به جدیت توسعه بخش باشگاهی این رشته را دنبال می کنیم . درمجموع هم دربخش بانوان و هم در بخش مردان سرمایه گذاری خوبی در قسمت باشگاهی این رشته انجام داده ایم. البته جذابیت این رشته توپی و جمعی نیز مزیتی است که باعث شده تا باشگاهها به نسبت دیگر رشته های قایقرانی به کاناپولو سوق پیدا کرده و سرمایه گذاری خوبی را در جهت حمایت از تیم های و ورزشکاران انجام دهند.

رئیس فدراسیون قایقرانی با اشاره به اینکه کاناپولو تنها لیگ رسمی قایقرانی در کشور است، افزود: به هر حال این رشته به دلیل شرایط خاص و جذابیت های تیمی که دارد توانسته وضعیت خوبی در کشور پیدا کرده و زمینه برگزاری مسابقات لیگ را فراهم کند. برای جبران این موقعیت برای دیگر رشته های ورزشی برگزاری چند کاپ قهرمانی، مسابقات قهرمان کشوری ، برگزاری حداقل 4 مسابقه منطقه ای و رسمی را برنامه ریزی کرده ایم.

دنیا مالی با بیان اینکه فدراسیون در تلاش است تا بتواند حضور باشگاهها در دیگر رشته های قایقرانی را جدی کند، ادامه داد: ما می توانیم مسابقات باشگاهی و لیگ را در دیگر رشته های آبی برگزار کنیم. واقعیت این است که برگزاری یک لیگ منسجم و با پایه ریزی مناسب نیاز به شرایط زیر بنایی ، مشخص بودن وضعیت حقوقی و سخت افزارهای مناسب دارد که بایستی تمامی آنها با برنامه ریزی خوبی شروع شود. قطعا در آینده ای نه چندان دور به صورت فراگیر مسابقات باشگاهی را در تمامی رشته ها برگزار می کنیم و تا آن زمان نیاز به فرصت و برنامه ریزی داریم.