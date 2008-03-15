جلال محمودزاده از مهاباد به مجلس هشتم رفت

جعفر ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مهاباد گفت: عبدالرحیم نوربخش با ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۷۸۱‬رای بعد از نفر اول بیشترین رای را به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: بابک خوانچه سپهرالدین با کسب دو هزار و ‪ ۷۵۲‬رای، مسعود قهرمانی با یکهزار و ‪ ۴۴۷‬رای و سالار حسن زاده نیز با ‪ ۹۰۴‬رای رتبه‌های بعدی را بخود اختصاص دادند.

به گفته وی از ‪ ۱۰۷‬شعبه اخذ رای در این حوزه انتخابیه ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۹۶۶‬رای از مردم مهاباد اخذ شده است.

در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در مهاباد پنج نفر به عنوان نامزد شرکت داشتند.

شهرستان مهاباد ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت دارد.