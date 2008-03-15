جلال محمودزاده از مهاباد به مجلس هشتم رفت

جعفر ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مهاباد گفت: عبدالرحیم نوربخش با ۲۱هزار و ۷۸۱رای بعد از نفر اول بیشترین رای را به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: بابک خوانچه سپهرالدین با کسب دو هزار و ۷۵۲رای، مسعود قهرمانی با یکهزار و ۴۴۷رای و سالار حسن زاده نیز با ۹۰۴رای رتبههای بعدی را بخود اختصاص دادند.
به گفته وی از ۱۰۷شعبه اخذ رای در این حوزه انتخابیه ۵۹هزار و ۹۶۶رای از مردم مهاباد اخذ شده است.
در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در مهاباد پنج نفر به عنوان نامزد شرکت داشتند.
شهرستان مهاباد ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارد.
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