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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

نتایج شمارش آراء/

جلال محمودزاده از مهاباد به مجلس هشتم رفت

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهاباد گفت: با پایان کار شمارش آرا در این حوزه "جلال محمودزاده" با اخذ ۳۰‬ هزار و ‪ ۷۹۹‬رای در حوزه انتخابیه شهرستان مهاباد به مجلس هشتم رفت.

جعفر ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مهاباد گفت: عبدالرحیم نوربخش با ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۷۸۱‬رای بعد از نفر اول بیشترین رای را به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: بابک خوانچه سپهرالدین با کسب دو هزار و ‪ ۷۵۲‬رای، مسعود قهرمانی با یکهزار و ‪ ۴۴۷‬رای و سالار حسن زاده نیز با ‪ ۹۰۴‬رای رتبه‌های بعدی را بخود اختصاص دادند.

به گفته وی از ‪ ۱۰۷‬شعبه اخذ رای در این حوزه انتخابیه ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۹۶۶‬رای از مردم مهاباد اخذ شده است.

در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در مهاباد پنج  نفر به عنوان نامزد شرکت داشتند.

شهرستان مهاباد ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 654881

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