آجرلو و اکبریان بالاترین آرا شهرستان کرج را داشته اند

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تاکنون آرای 339 هزار و 61 شهروند کرجی در انتخابات مجلس شرکت کرده اند و شمارش 658 صندوق نیز تا دقایقی پیش شمارش شده است.

وی افزود: فاطمه آجرلو با 96 هزار و 320 رای نفر اول، عزیز اکبریان با 74 هزار رای 986 نفر دوم، فضل الله ذاکری اشکذری با 51 هزار و 26 نفر سوم ، صادق رزاقی با 36 هزار و 374 رای نفر چهارم، رشید جلالی جعفری 29 هزار 278 نفر پنجم، منصور وحیدی با 20 هزار 559 نفر ششم، محسن عمادالدین با 18 هزار و 596 رای نفر هفتم، غلامرضا آجرلو با 18 هزار531 رای نفر هشتم، علی اصغر شفیعی خورشیدی با 14 هزار و 722 رای نفر نهم و نادر ایزدبین 13 هزار و 920 رای نفر دهم شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تنها شمارش 11 صندوق باقی مانده است که آن نیز در حال انجام است.