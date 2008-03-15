علی قربانی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هفت نماینده استان مرکزی در دور اول به مجلس راه یافتند.

وی گفت: در حوزه انتخابیه اراک و کمیجان، عباس رجایی با ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۵۱۴‬و سید احمد لطفی با کسب ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۶۴۶‬رای از مجموع ‪ ۱۷۹‬هزار آراء ماخوذه به مجلس راه یافتند.

در حوزه انتخابیه شازند محمود احمدی بیغش با کسب ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۳۸۴‬رای از مجموع ‪ ۵۹‬هزارو ‪ ۲۵۹‬رای به عنوان نماینده مردم این شهرستان انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه ساوه حجت‌الاسلام حسین اسلامی با ‪ ۴۱‬هزارو ‪۶۳۴‬ رای از مجموع ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۵۴۶‬آرای ماخوذه به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه دلیجان و محلات حجت‌الاسلام محمد سلیمی با کسب ‪۱۲‬ هزار و ‪ ۳۴۶‬رای از مجموع ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۹۶۵‬رای ماخوذه به مجلس هشتم راه یافت.

در حوزه انتخابیه خمین محمد حسین مقیمی با کسب ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۲۴۴‬رای از مجموع ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۸۲۱‬آرای ماخوذه به عنوان نماینده مردم این شهرستان انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان بهمن اخوان با کسب ‪۱۷‬هزار و ‪۷۴۶‬ رای از مجموع ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۱۰۳‬رای ماخوذه به مجلس راه یافت.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی روند برگزاری انتخابات در حوزه‌های مختلف این استان را مطلوب ارزیابی کرد.