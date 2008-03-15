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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۴

نتایج شمارش آراء/

نتایج انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه استان مرکزی اعلام شد

نتایج انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه استان مرکزی اعلام شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی نتایج انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تمامی حوزه‌های انتخابیه این استان را اعلام کرد.

علی قربانی روز شنبه  در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هفت نماینده استان مرکزی در دور اول به مجلس راه یافتند.

وی گفت: در حوزه انتخابیه اراک و کمیجان، عباس رجایی  با ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۵۱۴‬و سید احمد لطفی با کسب ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۶۴۶‬رای از مجموع ‪ ۱۷۹‬هزار آراء ماخوذه به مجلس راه یافتند.

در حوزه انتخابیه شازند محمود احمدی بیغش  با کسب ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۳۸۴‬رای از مجموع ‪ ۵۹‬هزارو ‪ ۲۵۹‬رای به عنوان نماینده مردم این شهرستان انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه ساوه حجت‌الاسلام حسین اسلامی  با ‪ ۴۱‬هزارو ‪۶۳۴‬ رای از مجموع ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۵۴۶‬آرای ماخوذه به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه دلیجان و محلات حجت‌الاسلام محمد سلیمی  با کسب ‪۱۲‬ هزار و ‪ ۳۴۶‬رای از مجموع ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۹۶۵‬رای ماخوذه به مجلس هشتم راه یافت.

در حوزه انتخابیه خمین محمد حسین مقیمی با کسب ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۲۴۴‬رای از مجموع ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۸۲۱‬آرای ماخوذه به عنوان نماینده مردم این شهرستان انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان بهمن اخوان با کسب ‪۱۷‬هزار و ‪۷۴۶‬ رای از مجموع ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۱۰۳‬رای ماخوذه به مجلس راه یافت.

 رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی روند برگزاری انتخابات در حوزه‌های مختلف این استان را مطلوب  ارزیابی کرد.

کد مطلب 654888

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