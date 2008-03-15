علی قربانی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هفت نماینده استان مرکزی در دور اول به مجلس راه یافتند.
وی گفت: در حوزه انتخابیه اراک و کمیجان، عباس رجایی با ۶۲هزار و ۵۱۴و سید احمد لطفی با کسب ۵۶هزار و ۶۴۶رای از مجموع ۱۷۹هزار آراء ماخوذه به مجلس راه یافتند.
در حوزه انتخابیه شازند محمود احمدی بیغش با کسب ۱۸هزار و ۳۸۴رای از مجموع ۵۹هزارو ۲۵۹رای به عنوان نماینده مردم این شهرستان انتخاب شد.
در حوزه انتخابیه ساوه حجتالاسلام حسین اسلامی با ۴۱هزارو ۶۳۴ رای از مجموع ۸۷هزار و ۵۴۶آرای ماخوذه به مجلس راه یافت.
در حوزه انتخابیه دلیجان و محلات حجتالاسلام محمد سلیمی با کسب ۱۲ هزار و ۳۴۶رای از مجموع ۳۴هزار و ۹۶۵رای ماخوذه به مجلس هشتم راه یافت.
در حوزه انتخابیه خمین محمد حسین مقیمی با کسب ۲۹هزار و ۲۴۴رای از مجموع ۴۹هزار و ۸۲۱آرای ماخوذه به عنوان نماینده مردم این شهرستان انتخاب شد.
در حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان بهمن اخوان با کسب ۱۷هزار و ۷۴۶ رای از مجموع ۴۱هزار و ۱۰۳رای ماخوذه به مجلس راه یافت.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی روند برگزاری انتخابات در حوزههای مختلف این استان را مطلوب ارزیابی کرد.
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