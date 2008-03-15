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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

کلاسهای "آشنایی با رمان 2" اردیبهشت 87 از سر گرفته می‌شود

حسین پاینده بعد از تعطیلات نوروز کلاسهای "آشنایی با رمان 2" را با بررسی رمان "گتسبی بزرگ" ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، کلاسهای "آشنایی با رمان 2" بعد از تعطیلات نوروز در روز سه شنبه (20 اردیبهشت) برپا می شود.

پاینده قرار است در این روز رمان "گتسبی بزرگ" نوشته اسکات فیتز جرالد را از منظر ویژگی های مدرن داستان نویسی بررسی کند.

این کلاسها هر هفته روزهای سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 17 برگزار می شود. پاینده پیش از این کلیاتی از رمان مدرن را با ارائه مقالاتی از کتاب "نظریه های رمان" آموزش داده است.

وی استاد دانشگاه علامه طباطبایی است و دکترای نقد ادبی خود را از دانشگاه "ساسکو" انگلیس دریافت کرده است.

کد مطلب 654889

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