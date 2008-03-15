نتایج انتخابات مجلس هشتم در هشت حوزه انتخابیه آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سقف علی نیکبخت صبح امروز در نشست خبری گفت: آقایان سلیمان جعفر زاده از حوزه انتخابیه ماکو و چالدران، علی اکبر آقایی از حوزه انتخابیه سلماس، محمد علی پرتویی از حوزه انتخابیه سردشت و پیرانشهر، جلال محمد زاده از حوزه انتخابیه مهاباد، قیسم عثمانی از حوزه انتخابیه بوکان با رای مردم راهی خانه ملت شدند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ، تکاب نیز جهانبخش محبی نیا با رای مردم انتخاب و محمد میرزایی و علی نقی اقدمی نیز راهی دور دوم انتخابات شدند.

نیکبخت ادامه داد: در حوزه انتخابیه شهرستان خوی نیز آقایان ایوب ایوبی و موید حسینی صدر راهی مرحله دوم انتخابات شدند و در این حوزه هیچ یک از نامزدها حائز رای اول نشدند.

مدیر اجرایی انتخابات یاد آور شد: در حوزه های انتخابیه نقده و اشنویه جمال خضری و علی زنجانی حسنلو راهی مرحله دوم انتخابات شدند و این حوزه نیز در مرحله اول نتوانست نماینده مجلس هشتم خود را معرفی کند.

در آذربایجان غربی 105 نماینده در 9 حوزه انتخابیه برای 12 کرسی نمایندگی مجلس هشتم با هم رقابت کرده اند.

نتایج انتخابات شهر ارومیه تا دقایقی دیگر اعلام می شود.