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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

نتایج شمارش آراء/

نتایج انتخابات مجلس هشتم در هشت حوزه انتخابیه آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی گفت: صبح امروز نتایج قطعی انتخابات در هشت حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سقف علی نیکبخت صبح امروز در نشست خبری گفت: آقایان سلیمان جعفر زاده از حوزه انتخابیه ماکو و چالدران، علی اکبر آقایی از حوزه انتخابیه سلماس، محمد علی پرتویی از حوزه انتخابیه سردشت و پیرانشهر، جلال محمد زاده از حوزه انتخابیه مهاباد، قیسم عثمانی از حوزه انتخابیه بوکان با رای مردم راهی خانه ملت شدند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ، تکاب نیز جهانبخش محبی نیا با رای مردم انتخاب و محمد میرزایی و علی نقی اقدمی نیز راهی دور دوم انتخابات شدند.

نیکبخت ادامه داد: در حوزه انتخابیه شهرستان خوی نیز آقایان ایوب ایوبی  و موید حسینی صدر راهی مرحله دوم انتخابات  شدند و در این حوزه هیچ یک از نامزدها حائز رای اول نشدند.

مدیر اجرایی انتخابات یاد آور شد: در حوزه های انتخابیه نقده و اشنویه جمال خضری و علی زنجانی حسنلو راهی مرحله دوم انتخابات شدند و این حوزه نیز در مرحله اول نتوانست نماینده مجلس هشتم خود را معرفی کند.

در آذربایجان غربی 105 نماینده در 9 حوزه انتخابیه برای 12 کرسی نمایندگی مجلس هشتم با هم رقابت کرده اند.

نتایج انتخابات شهر ارومیه تا دقایقی دیگر اعلام می شود.

 

کد مطلب 654890

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