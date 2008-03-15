"ملاقات بانوی سالخورده" برای آخرین بار روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، گوهر خیراندیش بازیگر نقش کلارا زاخانسیان نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" نیز جمعه شب در میان تشویق حاضران در حالی که تحت تأثیر قرار گرفته بود و اشک می‌ریخت گفت: "من دست استادم سمندریان را می‌بوسم و از او به خاطر چیزهایی که به من آموخت متشکرم. از اینکه اجازه داد برای بار دوم در این نمایش بازی کنم سپاسگزارم."

در ادامه سمندریان کارگردان "ملاقات بانوی سالخورده" در میان تشویق مداوم تماشاگران گفت: "تلاش بسیاری برای اجرای این نمایش شد و البته اشکالاتی نیز وجود داشت. من از تمام کسانی که باعث شدند این نمایش با کمترین حذف روی صحنه برود تشکر می‌کنم."

وی یادآور شد: "31 سال پیش که "ملاقات بانوی سالخورده" را روی صحنه بردم دچار سانسور شد و بار دوم نمایش را به زبان آلمانی با هماهنگی با فردریش دورنمات اجرا کردم. این بار با تجربیات دو اجرای قبل را روی صحنه بردم. به گفته بسیاری از کارشناسان این اثر کاری شد برای ارزشمندترشدن نمایشنامه‌های ایرانی تا نویسندگان ما خیانت، جنایت، خوبی و مهربانی بشر را نشان دهند."

سمندریان خاطرنشان ساخت: "انسان از ابتدا کامل نبوده و همه خصایص منقی و مثبت را در خود دارد. اگر ما دست به جنایت نمی‌زنیم به این خاطر است که در شرایطی از زندگی نظیر فقر و قدرت قرار نگرفته و با آنها به صورت جدی رو به رو نشده‌ایم. بشر امکان هر استعدادی را در مواجه با شرایط مناسب با آن دارد."

این کارگردان باسابقه تئاتر ادامه داد: "فقر در این نمایش گریبان مردمانش را گرفت. آنها نیز ابتدا سعی کردند از پا نیفتند ولی به قول نویسنده اثر فقر مانند آوار است و وقتی که آوارگونه فرومی‌ریزد باید در خود نیرویی تولید کرد که از پا نیفتاد و به زندگی ادامه داد."

وی در پایان تصریح کرد: "این گروه و گروههای دیگر تئاتر باید به کاوش‌های انسانی و اعماق نمایش‌ها بپردازند و مانند یک آناتومی‌شناس درون ما را بشکافند و آن را به همه بشناسانند. هنر باید تفکربرانگیز باشد و ما را یک قدم جلوتر ببرد."

نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" بعد از هفت سال دوری از صحنه‌های تئاتر کار جدید حمید سمندریان بود که با بازی بازیگرانی نظیر خیراندیش، پیام دهکردی، فرخ نعمتی، میرطاهر مظلومی، احمد ساعتچیان، علی رامز و هنرمندان دیگر مورد استقبال عموم قرار گرفت.

سیروس مقدم، محمدرضا شریفی‌نیا، فرهاد ناظرزاده کرمانی، مریلا زارعی، شیلا خداداد، شهاب حسینی، سهراب سلیمی و محمد متوسلانی از هنرمندان حاضر در آخرین اجرای این نمایش بودند. شب گذشته سیروس الوند و فردوس کاویانی نیز به تماشای نمایش "تهرن" نشستند.