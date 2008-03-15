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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۵

اختصاصی مهر /

اعلام ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

اعلام ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال تحصیلی 88 - 87 را اعلام کرد.

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 45 رشته یک هزار و 174 نفر تعیین شده است.

وی یادآور شد: ظرفیت پذیرش هنوز به طور کامل نهایی نشده است و احتمال تغییراتی در رشته - محلها و ظرفیت آن رشته ها وجود دارد.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی گفت : 50 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به کارکنان بومی منطقه ای وزارت بهداشت با رعایت سایر مقررات استفاده از سهمیه کارکنان اختصاص دارد.

وی تأکید کرد: داوطلبان متقاضی رشته پرستاری جهت انتخاب این رشته در دانشگاههای مختلف توجه داشته باشند که اطلاعات لازم در خصوص گرایش های مختلف رشته پرستاری در هر دانشگاه را باید از دانشگاه مورد نظر کسب کنند.

اسدی اظهار داشت: داوطلبین جهت انتخاب دانشگاههایی که به صورت مشترک دانشجو می پذیرند باید بر اساس آئین نامه پذیرش دانشجوی مشترک دوره آموزشی خود را در دانشگاه دوم و دوره پژوهشی را در دانشگاه اول بگذرانند.

وی خاطرنشان کرد: مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از روز 4 اسفند آغاز شده و تا 20 فروردین ماه سال 87 ادامه تمدید شده است.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی گفت: داوطلبان می توانند برای ثبت نام به آدرس اینترنتی http://sanjesh.mohme.gov.ir مراجعه کنند و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 45 رشته و 31 دانشگاه علوم پزشکی در 30 خرداد ماه سال 87 به صورت یک مرحله برگزار می شود.

کد مطلب 654894

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