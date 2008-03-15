به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 2006 اولین بار در دنیا در بخش مسابقه جشنواره فیلم کارلووی واری به نمایش درآمد. پیش از این نیز چند فیلم روگوژکین 58 ساله در این جشنواره شرکت کرده بود، از جمله "زندگی با یک ابله" و "ایست بازرسی" که فیلمساز روس برای فیلم دوم سال 1998 برنده جایزه بهترین کارگردان از این جشنواره شد.

داستان فیلم در یک پایگاه ترابری نظامی در منطقه دورافتاده چاکوتکا اتفاق می‌افتد. با حمله آلمان به روسیه و در معرض خطر قرار گرفتن این کشور، آمریکا تصمیم می‌گیرد تعدادی از هواپیماهای خود را برای مقابله با نیروهای آلمانی به روسیه بفرستد. خلبانانی که این هواپیماها را از آلاسکا به این پایگاه هوایی می‌برند، همگی زن هستند و این باعث تعجب خلبانان جوان می‌شود.

در فیلم 140 دقیقه‌ای "ترانزیت" گروهی از بازیگران معروف روسی از جمله الکسی سربریاکوف، دانیل استراخوف و آناستازیا نمولیایوا نقش‌آفرینی کرده‌اند.