لیست تروریستی را در جیب خود بگذارید/ با امپریالیسم آمریکا در حال جنگیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"هوگو چاوز" گفت که این اقدام آمریکا تلاشی برای تضعیف وی بوده و با اهداف سیاسی انجام شده است.

وی تصریح کرد: این تهدید برای قرار دادن ما در لیست تروریستی، واکنش واشنگتن به موفقیتهای دولت ونزوئلا در منطقه است.

"ایلینا روز لتینن" و "کونی مک" دو نفر از قانونگذاران آمریکایی روز گذشته با ارائه قطعنامه ای خواستار افزودن نام ونزوئلا به لیست کشورهای حامی تروریسم از نظر آمریکا شدند.آنها کاراکاس را به ارتباط با آشوبگران "فارک" کلمبیا متهم کردند.

آمریکا به زعم خود کره شمالی، ایران، سوریه، سودان و کوبا را به حمایت از تروریسم متهم کرده است.

چاوز افزود:" بگذارید آنها این لیست را تنظیم کنند و آن را در جیب خود بچپانند."

رئیس جمهوری ونزوئلا خاطر نشان کرد:" به طور مثال ما نباید فراموش کنیم که در حال جنگ علیه امپریالیسم آمریکای شمالی هستیم."