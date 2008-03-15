پرداخت 50 درصد از مطالبات 12 درصدی بازنشستگان تا پایان سال

محسن بازار نوی در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت 85 میلیارد تومان از کسری صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: کل کسری صندوق 827 میلیارد تومان است که دولت 85 میلیارد تومان از این میزان را پرداخت نمود.

وی تصریح کرد: میزان کسری که از سوی دولت پرداخت شده به منظور محاسبه و پرداخت 50 درصد از مطالبات 12 درصدی بازنشستگان کشوری قبل از 78 است.

سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری تاکید کرد: برای پرداخت 50 درصد باقی مانده از مطالبات بازنشستگان قبل از سال 78 باید دولت 140 میلیارد تومان دیگر نیز به صندوق پرداخت کند که بناست این امر در سال آینده محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: 320 هزار بازنشسته مشمول دریافت طلب 12 درصدی می شوند.

بازار نوی تاکید کرد: اعتبار 140 میلیارد تومان برای پرداخت مابقی مطالبات بازنشستگان در بودجه 87 پیش بینی نشده است و این امر باید در اصلاحیه پایان سال آینده منظور شود.