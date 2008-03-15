حسن لفافیان کارگردان فیلم 90 دقیقه‌ای "حماسه ماندگار" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "27 اسفند تصویربرداری این فیلم در اهواز به پایان می‌رسد و خودم همزمان با تصویربرداری کار تدوین را هم انجام می‌دهم تا این فیلم که به سفارش صدا و سیما مرکز خوزستان تهیه می‌شود، در شانزدهمین جشنواره مراکز استان‌ها شرکت کند."

"حماسه ماندگار" بر مبنای فیلمنامه‌ای از فلورا سام ساخته می‌شود و موضوع درباره یک چاه نفت در اهواز است که به مشکل برمی‌خورد و مهندسان برای بررسی آن راهی اهواز می‌شوند. این فیلم 25 بهمن در اهواز کلید خورد و مینا لاکانی، حسن جوهرچی، محمود عزیزی، افشین نخعی، مهدی ساکی، مجید افضلی و سعیده عرب در آن بازی می‌کنند.

از عوامل پروژه "حماسه ماندگار" می‌توان به مجید افضلی تهیه‌کننده، فرشاد محمدی مدیر تصویربرداری، محمود مقدسی مدیر تولید، محمد شیوندی صدابردار، جواد شریفی طراح جلوه‌های ویژه، علی عارفی نیک طراح گریم، داریوش پیرو طراح صحنه و لباس و شهرام باباپور دستیار کارگردان اشاره کرد.