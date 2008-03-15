مخالفت حماس با آتش بس یکجانبه/انتقاد دولت منتخب هنیه از ادامه مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، محمود الزهار یکی از رهبران جنبش حماس شب گذشته اظهار داشت: هیچ گونه آتش بس یک جانبه و یک طرفه ای با اسرائیل وجود نخواهد داشت.

الزهار که در مراسم یادبود شهدای فلسطینی در نوارغزه سخن می گفت، تصریح کرد: این آتش بس باید مبتنی بر توقف تجاوزات در کرانه باختری، نوارغزه و قدس و نیز رفع کامل محاصره از جمله گذرگاه مرزی رفح با مصر باشد.

وی درباره گذرگاه رفح نیز گفت: این گذرگاه باید تنها تحت حاکمیت مصر و فلسطین باشد. الزهار در عین حال مخالفت خود را با هر گونه حضور بیگانه در این گذرگاه اعلام کرد.

الزهار خاطرنشان کرد: ما هیچ گونه توافق بین المللی درباره گذرگاه رفح را نمی پذیریم و به هیچ شخص بیگانه اجازه نخواهیم داد در آن دخالت کند، بلکه این گذرگاه باید تحت حاکمیت عربی صرف باشد.

وی در ادامه گفت: مقاومت فلسطین در کرانه باختری ضعیف نخواهد شد، بلکه افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر"طاهر النونو"سخنگوی دولت منتخب فلسطین نیز در واکنش به دیدار اخیر"سلام فیاض"نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن با مسئولان اسرائیلی و آمریکایی در قدس تصریح کرد: این دیدار در حالی انجام شد که هنوز خون شهدای فلسطینی در بیت لحم خشک نشده است و تنها یک هفته از کشتار ساکنان نوارغزه می گذرد.

نونو تداوم دیدار شخصیتهای فلسطینی با سران اشغالگر اسرائیل را جنایتی علیه ملت فلسطین توصیف کرد. به گفته وی، این دیدارها سرپوشی سیاسی برای تجاوزات اسرائیل و ضربه ای به اجماع ملی فلسطین و پافشاری آن مبنی بر توقف مذاکره با اسرائیل به شمار می رود.

وی با بیان اینکه دیدار فیاض با مسئولان امنیتی اسرائیل آن هم در شرایطی که نظامیان اشغالگر به دستورهمین مسئولان، به کشتار مردم فلسطین مبادرت می ورزند؛ حامل پیامهای خطرناکی است، از اینکه چنین دیدارهایی مقدمه تجاوز گسترده اسرائیل به ملت فلسطین باشد، ابراز نگرانی کرد.

لازم به ذکر است سلام فیاض، ویلیام فریز ژنرال آمریکایی وعاموس گلعاد رئیس هیئت امنیتی و سیاسی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به نمایندگی از ایهود باراک وزیر جنگ روز گذشته نشستی را در قدس اشغالی برگزار کردند.