  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۵

داوودی خبر داد:

استقرار اساتید دانشگاهی جهت ارائه مشاوره در محاکم خانواده

استقرار اساتید دانشگاهی جهت ارائه مشاوره در محاکم خانواده

معاون مجتمع قضائی خانواده گفت: بر اساس انعقاد تفام نامه جدید میان دادگستری و مرکز مشارکت زنان ، از این پس استاتید دانشگاهی در محاکم خانواده به عنوان مشاور مستقر می شوند.

مهین دخت داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این تفاهم نامه که میان مرکز مشارکت زنان و دادگستری و همچنین دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی منعقد شده است ، مشاوران از این پس در سطح اساتید دانشگاهی خواهند بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضراین اساتید در مجتمع خانواده شماره 2 میدان ونک مستقر شده اند.

معاون مجتمع قضائی خانواده در ارتباط با انتقاد برخی از کارشناسان و صاحبنظران در ارتباط با بی توجهی به امر مشاوره در محاکم خانواده گفت: چنین ادعایی را به هیچ عنوان نمی پذیریم چراکه همواره از سوی مشاوران تلاش شده تا در جهت صلح و سازش زوجین اقدام شود.

داوودی خاطر نشان کرد: می توان ادعا کرد که اقدامات مشاوران در مجتمع های خانواده حتی تا حدودی باعث کاهش بحران طلاق نیز شده است.

 

کد مطلب 654905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها