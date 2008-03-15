استقرار اساتید دانشگاهی جهت ارائه مشاوره در محاکم خانواده

مهین دخت داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این تفاهم نامه که میان مرکز مشارکت زنان و دادگستری و همچنین دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی منعقد شده است ، مشاوران از این پس در سطح اساتید دانشگاهی خواهند بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضراین اساتید در مجتمع خانواده شماره 2 میدان ونک مستقر شده اند.

معاون مجتمع قضائی خانواده در ارتباط با انتقاد برخی از کارشناسان و صاحبنظران در ارتباط با بی توجهی به امر مشاوره در محاکم خانواده گفت: چنین ادعایی را به هیچ عنوان نمی پذیریم چراکه همواره از سوی مشاوران تلاش شده تا در جهت صلح و سازش زوجین اقدام شود.

داوودی خاطر نشان کرد: می توان ادعا کرد که اقدامات مشاوران در مجتمع های خانواده حتی تا حدودی باعث کاهش بحران طلاق نیز شده است.