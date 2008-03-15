به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با لطف و تأئیدات خداوند متعال و رهنمودهای ارزشمند رهبر معظم انقلاب و آگاهی و دانایی مردم و همچنین تلاش گسترده‏ای که همکاران عزیزانمان در مطبوعات، خبرگزاری‏ها و پایگاه‏های اطلاع‏رسانی دوشادوش دیگر همکارانمان در رسانه ملی به عمل آوردند به حمدالله شاهد حضور پرشور و گسترده قشرهای مختلف مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بودیم.

این حضور شادی‏بخش و عزت آفرین بار دیگر دشمنان ملت ایران را که از ماه‏ها پیش برنامه‏ریزی گسترده‏ای را تدارک دیده و با شایع پراکنی و انتشار اخبار جعلی و دروغین و بزرگ‏نمایی مشکلات کوچک، سعی در ناامید کردن مردم و سردی فضای انتخابات را داشتند، شرمنده کرد و ملت بزرگ و تیزهوش ایران اسلامی و اصحاب رسانه نشان دادند که در هنگامه‏های حساس و سرنوشت‏ساز برای دفاع از کیان نظام اسلامی، استقلال و هویت ملی و تقویت بنیان‏های دموکراسی و مردم سالاری دینی به میدان می‏‏آیند و اجازه نمی‏دهند که قدرت‏های سلطه‏گر غربی و گروه‏های دست‏آموز آنان و عناصر ضدانقلاب کوچکترین خللی در اراده پولادین ملت ایجاد کنند.

با ابراز خرسندی زایدالوصف از حضور سبز مردم در تعیین ترکیب خانه ملت که مهمترین رکن دموکراسی و مردم‏سالاری دینی است، مراتب سپاس و تقدیر و تشکر خود را از مطبوعات، خبرگزاری‏ها و پایگاه‏های اطلاع‏رسانی که ضمن رعایت قوانین و مقررات زمینه انتخاباتی عزت‏مند و غرورآفرین با حضور حداکثری ملت را فراهم آوردند، اعلام می‏نمایم و از خداوند متعال توفیق روزافزون آنان را برای تقویت بنیانهای اخلاقی و معنوی، ارتقای آگاهی‏های عمومی، ترویج عدالت، دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان، مقابله با فساد، حفظ منافع ملی و خنثی کردن عملیات روانی و تبلیغاتی قدرت‏های سلطه‏گر خواهانم.