به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با لطف و تأئیدات خداوند متعال و رهنمودهای ارزشمند رهبر معظم انقلاب و آگاهی و دانایی مردم و همچنین تلاش گستردهای که همکاران عزیزانمان در مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی دوشادوش دیگر همکارانمان در رسانه ملی به عمل آوردند به حمدالله شاهد حضور پرشور و گسترده قشرهای مختلف مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بودیم.
این حضور شادیبخش و عزت آفرین بار دیگر دشمنان ملت ایران را که از ماهها پیش برنامهریزی گستردهای را تدارک دیده و با شایع پراکنی و انتشار اخبار جعلی و دروغین و بزرگنمایی مشکلات کوچک، سعی در ناامید کردن مردم و سردی فضای انتخابات را داشتند، شرمنده کرد و ملت بزرگ و تیزهوش ایران اسلامی و اصحاب رسانه نشان دادند که در هنگامههای حساس و سرنوشتساز برای دفاع از کیان نظام اسلامی، استقلال و هویت ملی و تقویت بنیانهای دموکراسی و مردم سالاری دینی به میدان میآیند و اجازه نمیدهند که قدرتهای سلطهگر غربی و گروههای دستآموز آنان و عناصر ضدانقلاب کوچکترین خللی در اراده پولادین ملت ایجاد کنند.
با ابراز خرسندی زایدالوصف از حضور سبز مردم در تعیین ترکیب خانه ملت که مهمترین رکن دموکراسی و مردمسالاری دینی است، مراتب سپاس و تقدیر و تشکر خود را از مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی که ضمن رعایت قوانین و مقررات زمینه انتخاباتی عزتمند و غرورآفرین با حضور حداکثری ملت را فراهم آوردند، اعلام مینمایم و از خداوند متعال توفیق روزافزون آنان را برای تقویت بنیانهای اخلاقی و معنوی، ارتقای آگاهیهای عمومی، ترویج عدالت، دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان، مقابله با فساد، حفظ منافع ملی و خنثی کردن عملیات روانی و تبلیغاتی قدرتهای سلطهگر خواهانم.
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