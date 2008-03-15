نخستین دستگاه جوشکاری اصطکاکی همزمان در خراسان به بهره برداری رسید

دکتر سید حسن علم الهدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص نخستین دستگاه جوش کاری اصطکاکی همزمانی افزود: روش جوش اصکاک همزمانی برای اولین بار در سال 1991 توسط یک موسسه در انگلستان ابداع شد که نمونه های خارجی این دستگاه بسیار گران است و به دلیل تحریم علیه ایران دستیابی به این تکنولوژی برای کشورمان مقدور نبوده است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: در این دستگاه با حذف الکترود در فرآیند جوش فلزات و از طریق اتصال جامد در یک سیستم مکانیکی و چرخشی یک ابزار غیر مصرفی جوش انجام می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: با استفاده از این دستگاه امکان جوش دو فلز غیر همجنس با ایجاد اصطکاک گرما و ایجاد حالت خمیری در فلزات برای اتصال فراهم شده است.

علم الهدایی در پایان خواستار حمایتهای بخشهای دولتی و غیر دولتی از پارک علم و فناوری استان و شرکتهای مستقر در آن شد و اظهار داشت: با مشارکتهای تمامی نهادهای وابسته، می شود به راه کارهای مناسبی رسید.



