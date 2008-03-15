اردوها را با موفقیت به پایان بردیم / در تورنمنت اوکراین شرکت می کنیم

رئیس انجمن فوتبال هفت نفره در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: اردوهای امسال خود را با موفقیت به پایان رسانده ایم و تا 15 فروردین سال آینده اردو نخواهیم داشت. در حال حاضر به دنبال زمین موکتی(چمن مصنوعی کوتاه) هستیم و چنانچه این امکانات فراهم نشود ناچاریم تمرینات خود را در زمین های معمولی پی بگیریم.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال هفت نفره در تورنمنت اوکراین شرکت خواهد کرد، افزود: در اردیبهشت ماه سال آینده در تورنمنتی با حضور تیم های راه یافته به رقابت های پارالمپیک در کشور اوکراین شرکت خواهیم کرد. تیم ها در این تورنمنت با ترکیب اصلی خود بازی نمی کنند چرا که نمی خواهند دست خود را در رقابت های پارالمپیک 2008 پکن رو کنند. ما هم نفرات غیر اصلی خود را در این مسابقات محک خواهیم زد.

اله مانی در پایان گفت: تا پایان امسال 18 بازیکن در اردو حضور داشتند و رفته رفته با اردوهایی که برگزار می کنیم، این تعداد را به 12 نفر می رسانیم. با این حال از کمیته ملی پارالمپیک درخواست کرده ایم تا اجازه بدهد برای اینکه رقابت بیشتری را بین بازیکنان شاهد باشیم، اجازه دهد نفرات بیشتری در ادو حضور داشته باشند.