اعلام اسامی منتخبان مجلس شورای اسلامی در 12 شهر دیگر کشور

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، دقایقی پیش نتایج انتخابات در 8 شهر دیگر کشورمان به این شرح اعلام شد:
-حوزه انتخابیه فومن: علی میرزایی
-حوزه انتخابیه خمینی شهر: سید محمود ابطحی
- حوزه انتخابیه شهر بابک: مصطفی رضا حسینی
- حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار: محمد ابراهیم نیکونام
- حوزه انتخابیه فسا: محمد حسن دوگانی
- حوزه انتخابیه هشترود : غفار اسماعیلی
- حوزه انتخابیه بابلسر: مقداد نجف نژاد
- حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان: محمد سقایی
حوزه انتخابیه کازرون: غلامرضا دهقان ناصرآبادی
- حوزه انتخابیه نور و محمود آباد: احمد ناطق نوری
- حوزه انتخابیه صومعه سرا: سید کاظم دلخوش
- حوزه انتخابیه زابل و زهک: عباسعلی نورا و نظر دهمرده قلعه نو
ادامه دارد...
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