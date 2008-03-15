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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

نتایج شمارش آراء/

اعلام اسامی منتخبان مجلس شورای اسلامی در 12 شهر دیگر کشور

اعلام اسامی منتخبان مجلس شورای اسلامی در 12 شهر دیگر کشور

ستاد انتخابات کشور نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 شهر دیگر کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، دقایقی پیش نتایج انتخابات در 8 شهر دیگر کشورمان به این شرح اعلام شد:

-حوزه انتخابیه  فومن: علی میرزایی

-حوزه انتخابیه خمینی شهر: سید محمود ابطحی

- حوزه انتخابیه شهر بابک: مصطفی رضا حسینی

- حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار: محمد ابراهیم نیکونام

- حوزه انتخابیه فسا: محمد حسن دوگانی 

- حوزه انتخابیه هشترود : غفار اسماعیلی

- حوزه انتخابیه بابلسر: مقداد نجف نژاد

- حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان: محمد سقایی

حوزه انتخابیه کازرون: غلامرضا دهقان ناصرآبادی

- حوزه انتخابیه نور و محمود آباد: احمد ناطق نوری

- حوزه انتخابیه صومعه سرا: سید کاظم دلخوش

- حوزه انتخابیه زابل و زهک: عباسعلی نورا و نظر دهمرده قلعه نو 

ادامه دارد...

کد مطلب 654913

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