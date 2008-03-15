اعلام اسامی منتخبان مجلس شورای اسلامی در 12 شهر دیگر کشور

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، دقایقی پیش نتایج انتخابات در 8 شهر دیگر کشورمان به این شرح اعلام شد:

-حوزه انتخابیه فومن: علی میرزایی

-حوزه انتخابیه خمینی شهر: سید محمود ابطحی

- حوزه انتخابیه شهر بابک: مصطفی رضا حسینی

- حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار: محمد ابراهیم نیکونام

- حوزه انتخابیه فسا: محمد حسن دوگانی

- حوزه انتخابیه هشترود : غفار اسماعیلی

- حوزه انتخابیه بابلسر: مقداد نجف نژاد

- حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان: محمد سقایی

حوزه انتخابیه کازرون: غلامرضا دهقان ناصرآبادی

- حوزه انتخابیه نور و محمود آباد: احمد ناطق نوری

- حوزه انتخابیه صومعه سرا: سید کاظم دلخوش

- حوزه انتخابیه زابل و زهک: عباسعلی نورا و نظر دهمرده قلعه نو

ادامه دارد...