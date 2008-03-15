مدیر مالی "پ.ک.ک" در ایتالیا بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "کوریر دلاسرا" چاپ ایتالیا،"ندیم سون" که از اعضای اصلی"پ.ک.ک" به شمار می رود؛ بر اساس قرار توقیف بین المللی که برای وی صادر شده بود در فرودگاه "فیومیسینو" شهر رم بازداشت شد.

این روزنامه اشاره ای به زمان بازداشت مدیرمالی حزب کارگران کردستان نکرده، اما در گزارش خود نوشته که ندیم سون با یک گذرنامه جعلی در ایتالیا تردد می کرد.

قرار است دادگاهی در ایتالیا درباره استرداد سون به ترکیه تصمیم گیری کند. این در حالی است که ندیم سون در فوریه سال گذشته به همراه 14 نفر دیگر از اعضای پ.ک.ک در فرانسه بازداشت، اما پس از مدتی آزاد شد .



وی بار دیگر در اواخر سال 2006 در هلند بازداشت شد؛آنکارا، نعیم سون را به قتل 15 نفر متهم کرده است.

به گزارش مهر، حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) که از سوی آمریکا و ترکیه در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته از سال 1984 مبارزه مسلحانه خود را با دولت ترکیه به منظور ایجاد کشوری مستقل در جنوب ترکیه آغاز کرده و در جریان درگیری این گروه جدایی طلب با ارتش ترکیه و اقدامات تروریستی اعضای پ.ک.ک در ترکیه در دو دهه گذشته بیش از 30 هزار نفر کشته شده اند.