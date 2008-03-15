گازرسانی به شهرهای اقماری کرج در سال آینده تکمیل می شود

عبدالصمد عاضدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر 160 هزار نفر در کرج، 46 هزار نفر در فردیس، 16 هزار نفر در محمدشهر، 11 هزار نفر در مشکین دشت و بیش از 24 هزار نفر در شهرهای کمال شهر، ماهدشت، گرمدره و اشتهارد تحت پوشش گاز شهری قرار گرفته اند.

وی افزود: بخش مرکزی کمالشهر و فاز یک پیشاهنگی به اتمام رسیده و عملیات گازرسانی به شهرک خرمدشت در حال اجراست.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: در نیمه اول سال آینده عملیات گازرسانی به شهرهای اقماری به پایان برسد و ساکنان این مناطق در زمستان سال آینده بتوانند از گاز شهری بهره مند شوند.