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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۹

گازرسانی به شهرهای اقماری کرج در سال آینده تکمیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره گاز شهرستان کرج گفت: گازرسانی به شهرهای اقماری شهرستان کرج تا سال آینده به اتمام می رسد.

عبدالصمد عاضدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر 160 هزار نفر در کرج، 46 هزار نفر در فردیس، 16 هزار نفر در محمدشهر، 11 هزار نفر در مشکین دشت و بیش از 24 هزار نفر در شهرهای کمال شهر، ماهدشت، گرمدره و اشتهارد تحت پوشش گاز شهری قرار گرفته اند.

وی افزود: بخش مرکزی کمالشهر و فاز یک پیشاهنگی به اتمام رسیده و عملیات گازرسانی به شهرک خرمدشت در حال اجراست.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: در نیمه اول سال آینده عملیات گازرسانی به شهرهای اقماری به پایان برسد و ساکنان این مناطق در زمستان سال آینده بتوانند از گاز شهری بهره مند شوند.  

کد مطلب 654916

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