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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

وزارت کار:

بخشنامه افزایش حقوق کارگران تا 3 روز دیگر ابلاغ می شود

بخشنامه افزایش حقوق کارگران تا 3 روز دیگر ابلاغ می شود

وزارت کار و امور اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق سال 87 کارگران تا سه روز آینده خبر داد.

خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطلاع کرد: بخشنامه مربوط به افزایش حقوق کارگران در سال 87 احتمالا امروز یا فردا به امضای اعضای شورای عالی کار که متشکل از گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت است، خواهد رسید.

وی افزود: وزارت کار و امور اجتماعی پس از امضای بخشنامه افزایش حقوق کارگران برای سال 87، آن را ابلاغ خواهد کرد.

براساس توافق گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل حقوق کارگران در سال 87 با حدود 20 درصد افزایش از 183 هزار تومان به  219 هزار و 600 تومان می رسد.

همچنین برای سایر سطوح دستمزدی کارگران 845 تومان به مزد روزانه آنان به علاوه 5 درصد که به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد، افزوده می شود.

کد مطلب 654917

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