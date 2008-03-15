به گزارش خبرنگار مهر، حسین مروی تهیه‌کننده "رویا" است و بیژن امکانیان، مرجان شیرمحمدی، سپیده گلچین، سپیده عنایتی، محمدرضا کرمیار، آرمیتا مرادی و ... در آن بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "رویا" داستان زوجی جوان به نام مهرداد و فریباست که با گذشت 10 سال از زندگی مشترک‌ همچنان عاشقانه با هم زندگی می‌کنند. آنها در جشنی کوچک به مناسبت دهمین سالگرد ازدواج‌ خود از اقوام و دوستان نزدیک دعوت کرده‌اند، اما اتفاقی ساده باعث می‌شود ...

از دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "رویا" می‌توان به محمدحجت ذیجودی برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، ناصر محمودکلایه مدیر تصویربرداری، مجید رحمان‌نیا نورپرداز، خسرو کیوانمهر صدابردار، آنیتا جواهرچی طراح صحنه و لباس، امید کرامتی آهنگساز، حسین غضنفری تدوینگر و محسن بابایی طراح گریم اشاره کرد.