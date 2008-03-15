تصویب چارچوب کلی طرح شبکه مدیریت متخصصین ایرانی خارج از کشور

دکتر ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح زیر مجموعه طرح حضور سبز ایرانیان متخصص خارج از کشور است که بر اساس آن کل متخصصین ایرانی خارج از کشور شناسایی می شوند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت : فاز اول طرح شبکه مدیریت متخصصین ایرانی در خصوص هوش فناوری و داده کاوری است که به فناوری IT مربوط می شود.

وی اظهار داشت: در این فاز قرار است فناوری IT و مشکلات آن در کشور به وسیله متخصصین IT داخلی و خارجی برطرف و از این طریق به رشد و گسترش IT در کشور کمک شود.

قربانی از تصویب نهایی طرح سبز خبر داد و گفت : این طرح به زودی در شورای عالی ایرانیان مطرح می شود و به تصویب این شورا نیز می رسد و بدینوسیله حضور ایرانیان متخصص خارج از کشور برای همکاری با دانشمندان و دانشگاههای داخل نظام مند می شود.

وی با بیان اینکه تقاضای ورود متخصصین ایرانی خارج از کشور به داخل برای همکاری علمی فزاینده است، گفت: در حال حاضر تقاضای 50 نفر از متخصصین ایرانی خارج از کشور در دست بررسی است.