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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۷

سه لژیونر فردا به اردوی تیم ملی فوتبال ملحق می شوند

سه لژیونر فردا به اردوی تیم ملی فوتبال ملحق می شوند

در حالیکه تیم ملی فوتبال کشورمان مراحل آماده سازی خود را برای دیدار با کویت آغاز کرده است، علی کریمی، مسعود شجاعی و ایمان مبعلی از فردا به اردوی این تیم ملحق خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان از روز گذشته تمرینات خود را برای دیدار با کویت در غیاب 5 بازیکن شاغل در لیگ های خارجی آغاز کرد.

به گفته ابراهیمی سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان این بازیکنان بصورت متناوب به اردو ملحق خواهند شد تا در کنار دیگر بازیکنان کار آماده سازی را دنبال کنند. علی کریمی، کاپیتان دوم تیم ملی کشورمان امشب در مسابقات لیگ باشگاه های قطر، تیم القطر را در مصاف با السد همراهی خواهد کرد و فردا به اردو ملحق خواهد شد.

علاوه بر کریمی، امشب مسعود شجاعی و ایمان مبعلی نیز در لیگ امارات به میدان می روند. این دو بازیکن نیز ظرف 24 ساعت آینده به تهران می آیند تا به اردوی تیم ملی ملحق شوند.

آندارنیک تیموریان نیز فردا در هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان تیم بولتون را در دیدار با ویگان همراهی می کند و تا روز دوشنبه جهت همراهی تیم ملی به کشورمان بازمی گردد.

تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در زمین شماره یک کمپ تیم های ملی دنبال می شود.

کد مطلب 654922

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