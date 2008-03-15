طلاب شاغل غیر حضوری آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این معاونت با هدف ارتقا سطح علمی روحانیون شاغل در نهادها و فراهم آوردن امکان تداوم تحصیل برای داوطلبانی که به طور موجه نمی توانند در حوزه ادامه تحصیل دهند و به منظور ایجاد امکان آموزشهای تکمیلی و مستمر برای طلاب مستعد مستقر در مناطق فاقد امکانات آموزشی و فراهم آوردن زمینه بهره وری گسترده و موثر از امکانات علمی و آموزشی حوزه علمیه خراسان اقدام به آموزش غیر حضوری طلاب کرده است.

این معاونت با استفاده از امکانات کمک آموزشی و همچنین پشتیبانی علمی از حوزه ها و مدارس علمیه شهرستانها و ایجاد ارتباط مستمر علمی و فرهنگی بین حوزه و روحانیون شاغل در عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، اساتید و مدیران حوزه علمیه، روحانیون مستقر در سازمان تبلیغات و روحانیون کلیه ارگانها دوره های آموزشی غیر حضوری ویژه سطح 2 و 3 حوزه را برگزار کرده است.

این دوره ها ویژه روحانیون شاغل در نهادهاست که خارج از شهر مشهد و در یکی از استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی مشغول هستند.

این دوره ها به صورت نظام آموزشی غیر حضوری به صورت نیمسالی و انتخاب درس در دو نیمسال مستقل در هر سال تحصیلی برگزار می شود.

امتحانات نیمسال اول این دوره برگزار شده و انتخاب واحد نیمسال دوم از نیمه دوم اسفند ماه آغاز شده است.

