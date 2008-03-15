مکانیزم عملکرد حافظه فعال شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که افراد رانندگی می کنند و یا کفشهای خود را می پوشند مجموعه ای از حالتها را به خاطر می سپارند و هربار که این اعمال از نو انجام می شوند، به روشی سریعتر و خودآگانه تر به خاطر آورده می شوند. به این مکانیزم ذخیره سازی اطلاعات، "حافظه فعال" می گویند که عملکرد آن شباهت بسیاری به "حاظه پنهان" رایانه ها دارد. حافظه پنهان رایانه برای مثال این امکان را می دهد که به روشی بسیار سریع یک صفحه اینترنتی بازدید شده دوباره باز شود.

در این تحقیق، دانشمندان موسسه فرانسوی مرکز تحقیفات ملی کشف کردند که گسترش این حافظه وابسته به فعالیت مداوم تعداد مشخصی از نورونهای ویژه و تخصصی است.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله "ساینس" منتشر کرده اند نشان دادند که در سطح تغییرات شیمیایی پیامهایی ثبت می شوند که در سلولها پس از عبور یک پالس عصبی در سیناپسها باقی می مانند. سپناپسها، نقاط تماس و ارتباط میان نورونها هستند.

این پالس از طریق سیناپسها از یک نورون به نورون بعدی انتقال می یابد. در این نقطه، سلول پیش سیناپسی در فضای میان دو سلول تعدادی از مولکولهای انتقال دهنده عصبی را آزاد می کند که این مولکولها که پیام رسان سیگنالهای عصبی هستند با غشای سلول تماس می یابند و در آن تغییرات شیمیایی لازم برای انتقال پیام را القا می کنند.

هر پالس در سلول پیش سیناپسی میزان انتقال دهنده عصبی را کاهش و تمرکز یونهای کلسیم را افزایش می دهد.

به اعتقاد این دانشمندان، نتایج شیمیایی این پالس، سیناپسها را قویتر کرده و برای تحریک بعدی آماده می کند. امتیاز این مکانیزم به خصوص در سطح متابولیکی بسیار حائز اهمیت است. درحقیقت این مکانیزم موجب می شود که این حافظه تنها زمانی که به آن نیاز است فعال شود و بنابراین در متابولیک مغز صرفه جویی می کند.