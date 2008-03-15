نتایج انتخابات سه حوزه انتخابیه در استان زنجان مشخص شد

کیقباد علی بابایی قبل از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره احمد مهدوی نماینده کنونی توانست با کسب 33 هزار 75 رای به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه به مجلس هشتم راه یابد.

وی برگهای رای مصرف شده در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره را 12 هزار 307 برگ رای عنوان کرد و ادامه داد: میزان مشارکت مردم این حوزه انتخابیه 13/69 درصد بوده که این میزان در دوره هفتم 33/7 درصد بوده است.

علی بابایی همچنین در خصوص نتایج انتخابات حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود و انگوران گفت: در حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود نیز رضا عبداللهی از لیست جبهه متحد اصولگرایان با کسب 18 هزار و 450 رای برای ششمین بار متوالی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

علی بابایی تعداد برگهای اخذ رای استفاده شده در حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود را 48 هزار 730 رای عنوان کرد و افزود: مردم این حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس هشتم مشارکت 90/85 درصد داشتند که این رقم در دوره 9/30 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه خدابنده نیز تعین تنها نماینده این شهرستان به دور دوم کشیده شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان افزود: در حوزه انتخابیه خدابنده محمد پیران با 17 هزار 706 رای و سید فاضل موسوی با کسب 15 هزار 346 رای به دوره دوم رقابتهای انتخاباتی مجلس هشتم راه یافتند.

علی بابایی گفت: در انتخابات مجلس هشتم در حوزه انتخابیه خدابنده تعداد 83 هزار و 28 برگ رای مصرف شد.

وی میزان مشارکت مردم شهرستان خدابنده در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را 71/84 درصد عنوان کرد و ادامه داد: در دوره هفتم انتخابات مجلس 21/13 درصد بوده است.

نتایج حوزه انتخابیه زنجان و طارم نیز تا ساعت دیگر اعلام خواهد شد.