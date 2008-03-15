مشارکت مردم استان تهران حدود 45 درصد/ اعلام اسامی منتخبان شهرهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، صفر علی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران که در جمع خبرنگاران مستقر در این ستاد سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: کار شمارش آرا در شهرستان های استان تهران به جز شهر تهران و کرج پایان یافته و نمایندگان در مرحله اول انتخابات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و منتظریم شمارش آرای ماخوذه در تهران و کرج نیز نهایی شود.

براتلو در خصوص زمان پایان یافتن کار شمارش آرا در شهر تهران نیز توضیح داد: گرچه ساعت پایان رای گیری روز گذشته 23 اعلام شد اما در بسیاری از شعب هنوز مردم حضور داشتند که با بسته شدن درب حوزه های اخذ رای از این افراد تا ساعت 24 رای گرفته شد و به همین دلیل کار شمارش آرا در تهران نیاز به حوصله بیشتر دارد و نمی توان زمان خاصی را برای نهایی شدن نتیجه انتخابات اعلام کرد اما تلاش می کنیم تا غروب امروز به تدریج اولین نتایج شمارش آرا در این شهر اعلام شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در ادامه به ذکر نتایج قطعی شهرستان های مختلف استان تهران به جز شهرهای تهران و کرج پرداخت و گفت: در حوزه انتخابیه شهریار حسین گروسی با 58 هزار رای از مجموع 211 هزار رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شد و در پاکدشت نیز فرهاد بشیری با 24 هزار 885 رای از مجموع 70 هزار و 143 رای ماخوذه به عنوان منتخب مردم به مجلس هشتم راه یافت.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه ورامین سید حسین نقوی حسینی با 77 هزار و 900 رای از مجموع 125 هزار رای و از حوزه انتخابیه رباط کریم حسن نوروزی با کسب 35 هزار و 9 رای از مجموع112 هزار و 78 رای ماخوذه و از حوزه ساوجبلاغ محمد حسین نژاد فلاح با 31 هزار و 427 از مجموع 110 هزار و 658 رای ماخوذه و از حوزه انتخابیه دماوند و فیروز کوه شاهرخ رامین با کسب 15 هزار و 765 رای از مجموع 48 هزار و 827 رای ماخوذه به عنوان نمایندگان ملت انتخاب و راهی نهاد قانونگذاری شدند.

براتلو با بیان اینکه کار شمارش آرای 15 صندوق باقی مانده از شهرستان کرج ادامه دارد گفت که تاکنون فاطمه آجرلو با کسب 98 هزار و 612 رای و عزیز الله اکبریان با 76 هزار و 243 رای از مجموع 345 هزار و 981 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا شدند که احتمالا این ترکیب با تغییر عدد، حفظ خواهد شد.

خبرنگاری از رئیس ستاد انتخابات استان تهران در خصوص تعطیلی مدارس این استان در روز یکشنبه (فردا) سئوال کرد که براتلو پاسخ داد: تعطیلی یا باز بودن مدارس در روز یکشنبه آخر با توجه به کار شمارش آرا در هر حوزه انتخابیه تا پایان وقت امروز اعلام می شود اما تصور این است که با روند فعلی فردا این مدارس تعطیل باشد.