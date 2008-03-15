مشارکت مردم در برخی شهرهای کرمانشاه بیش از 90 درصد بوده است

حجت الله دمیاد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار رسیده مشارکت مردم استان کرمانشاه در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک به 72 درصد بوده است.

وی افزود: خوشبختانه انتخابات استان کرمانشاه ضمن اینکه با استقبال مردم این خطه مواجه شد کمترین میزان تخلف راهم همراه داشت،که این مسئله بسیار قابل توجه است.

دمیاد در خصوص تخلفات صورت گرفته نیز گفت: تخلفات محدودی از جانب برخی از هواداران کاندیداها به ویژه در حوزه انتخابیه کرمانشاه رخ داد که در این رابطه نیز چند نفر بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان در خصوص زمان اعلام نتایج نهایی حوزه انتخابیه کرمانشاه خاطر نشان کرد: سعی خواهد شد نتایج حوزه انتخابیه کرمانشاه تا عصر امروز اعلام شود.