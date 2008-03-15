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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

آغاز بهره‌برداری از 14 فرستنده تلویزیونی در هرمزگان

14 فرستنده جدید تلویزیونی در مناطق مختلف استان هرمزگان با اعتباری بالغ بر 900 میلیون ریال از محل اعتبارت استانی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صدا و سیما مرکز خلیج فارس اعلام کرد با این اقدام بیش از چهار هزار و 700 نفر به ببینندگان شبکه‌های مذکور در استان هرمزگان افزوده می‌شود.

این طرح‌ها که به همت متخصصان فرستنده تلویزیونی و اف ام مرکز راه‌اندازی شده شامل فرستنده‌ شبکه‌های یک تا سه و استانی در روستای زیارت از توابع پارسیان، روستای پیرچوگان از توابع رودان، بندر مقام از توابع بندرلنگه و همچنین نصب و راه‌اندازی فرستنده جدید در ایستگاه دق فینو از توابع بندرعبارس برای پخش برنامه‌های شبکه دو و سه است.

واحد موسیقی مرکز خلیج فارس در سه ماه پایانی امسال موفق به تولید چهار قطعه موسیقی با ساختار پاپ و محلی شده که از این قطعات دو قطعه موفق به اخذ مجوز پخش سراسری شده‌اند. قطعه موسیقی کوب با ساختار بی‌کلام به آهنگسازی مهدی آرامباش به مدت چهار دقیقه و قطعه موسیقی جزیزتی با ساختار بی‌کلام به آهنگسازی مرتضی کریمی به مدت سه دقیقه است.

روابط عمومی مرکز خلیج فارس از ساخت دو قطعه موسیقی با ساختار باکلام خبر داد و اعلام کرد قطعه موسیقی یاد بندر کاری از عمران طاهری به مدت چهار دقیقه و نیم و قطعه انتخابی دیگر ویژه انتخابات کاری از مهدی آرامباش به مدت چهار و نیم دقیقه از جدیدترین آثار موسیقیایی صداو سیما خلیج فارس است.

کد مطلب 654933

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