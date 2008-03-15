به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صدا و سیما مرکز خلیج فارس اعلام کرد با این اقدام بیش از چهار هزار و 700 نفر به ببینندگان شبکه‌های مذکور در استان هرمزگان افزوده می‌شود.

این طرح‌ها که به همت متخصصان فرستنده تلویزیونی و اف ام مرکز راه‌اندازی شده شامل فرستنده‌ شبکه‌های یک تا سه و استانی در روستای زیارت از توابع پارسیان، روستای پیرچوگان از توابع رودان، بندر مقام از توابع بندرلنگه و همچنین نصب و راه‌اندازی فرستنده جدید در ایستگاه دق فینو از توابع بندرعبارس برای پخش برنامه‌های شبکه دو و سه است.

واحد موسیقی مرکز خلیج فارس در سه ماه پایانی امسال موفق به تولید چهار قطعه موسیقی با ساختار پاپ و محلی شده که از این قطعات دو قطعه موفق به اخذ مجوز پخش سراسری شده‌اند. قطعه موسیقی کوب با ساختار بی‌کلام به آهنگسازی مهدی آرامباش به مدت چهار دقیقه و قطعه موسیقی جزیزتی با ساختار بی‌کلام به آهنگسازی مرتضی کریمی به مدت سه دقیقه است.

روابط عمومی مرکز خلیج فارس از ساخت دو قطعه موسیقی با ساختار باکلام خبر داد و اعلام کرد قطعه موسیقی یاد بندر کاری از عمران طاهری به مدت چهار دقیقه و نیم و قطعه انتخابی دیگر ویژه انتخابات کاری از مهدی آرامباش به مدت چهار و نیم دقیقه از جدیدترین آثار موسیقیایی صداو سیما خلیج فارس است.