قدردانی فرماندار تهران از حضور پرشور مردم در انتخابات 24 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین طلا معاون استاندار و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در این بیانیه آورده است: ملت ایران در انتخابات 24 اسفند مرحله بسیار حساس و سرنوشت سازی را با موفقیت پشت سر گذاشت. حضور ملت ایران به خصوص مردم تهران در انتخابات 24 اسفند برای دشمنان انقلاب ونظام سنگین تمام شد. ملت ایران با این حضور دل مسئولان نظام و دولت را شاد کردند.

فرماندار تهران در ادامه با تقدیر و تشکر از تمامی مسئولان و دستگاه های دست اندرکار برگزاری انتخابات به خصوص آموزش و پرورش، مخابرات، ناجا، شهرداری و سایر دستگاه های دست اندرکار تصریح کرده است: مسئولان امر با فراهم کردن زمینه مناسب، مطلوب و سالم برگزار کردن انتخابات وبرگزاری انتخابات سبب شدند شهروندان تهرانی در انتخابات مجلس هشتم و میاندوره ای مجلس خبرگان بهترین ها را انتخاب کنند.

طلا در پایان ابراز امیدواری کرده است که منتخبان مردم در مجلس هشتم بیش از پیش در خدمت رسانی به مردم و نظام توفیق داشته باشند.