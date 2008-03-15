پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی 8 هزار مددجوی تحت پوشش

بهرام بهرامسیری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش افزود: در سال جاری اقدامات و طرحهای زیادی درخصوص اشتغالزایی و کارآفرینی مددجویان تحت پوشش صورت گرفت بطوریکه تعداد افراد خود کفا شده نیز بیشتر از سال گذشته بود.

وی خاطر نشان کرد: براساس آمارهای جمع آوری شده تا پایان بهمن ماه امسال ، 26 هزار و 811 مددجو از وامهای کارآفرینی برخوردار شدند.

معاون اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی درخصوص پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تاکید کرد: سقف وام کارفرمایی 10 میلیون تومان است و تاکنون حق بیمه سهم کارفرمایی 8 هزار مددجوی شاغل در بخش غیر دولتی توسط سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

وی گفت: براساس تفاهم نامه هایی که با وزارت کار و همچنین سازمان فنی و حرفه ای منعقد شد ، در سال جاری حدود 5 هزار مددجوی تحت پوشش نیز از آموزشهای فنی و حرفه ای برخوردار شدند.