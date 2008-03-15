نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس در 6 شهر دیگر

به گزارش خبرنگار مهر ، مستقر در ستاد انتخابات کشور، جدیدترین نتایج ستاد انتخابات کشور در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

- حوزه انتخابیه شهرستان گنبد کاووس: بایرام گلدی برمک و عبدالله رستکار به مرحله دوم راه یافتند

- حوزه انتخابیه بستان آباد : آقایان محمد وحدتی هلان و احد خیری به مرحله دوم راه یافتند

- حوزه انتخابیه نقده : آقایان جمال خضری و علی زنجانی حسنلویی به مرحله دوم راه یافتند

- حوزه انتخابیه ملایر : امین حسین رحیمی حائز اکثریت آرا شد و برای تعیین یک نماینده دیگر آقایان سید محمد حسن فاضلیان و حسن ونایی به مرحله دوم راه یافتند

- حوزه انتخابیه مبارکه : آقایان سید محمد جعفر سادات موسوی و سید علی محمد موسوی مبارکه به مرحله دوم راه یافتند

- حوزه انتخابیه بروجرد: علاالدین بروجردی حائز اکثریت آرا شد و آقایان هادی مقدسی و هادی گودرزی به مرحله دوم راه یافتند.