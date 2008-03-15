56/5 درصد مردم مازندران در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات مازندران، جواد قناعت دقایقی پیش در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استان افزود: در این دوره از انتخابات یک میلیون و 184 هزار و 400 نفر در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آرای خود را به صندوق های رای انداختند.

وی خاطر نشان کرد: میزان مشارکت مردم مازندران در دوره قبلی 9/55 و در دوره ششم 8/73 درصد بوده است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه نتایج نهائی انتخابات مازندران در هشت حوزه انتخابیه مازندران مشخص شده است، تصریح کرد: انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در شهرستان نوشهر و چالوس هفته اول اردیبهشت برگزار خواهد شد.

قناعت با بیان اینکه مازندران رتبه خوبی از نظر برگزاری انتخابات رایانه ای را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: مازندران در ردیف 5 استان برتر کشور از نظر برگزاری موفق انتخابات رایانه ای شد.

وی در پایان از حضور پرشور رسانه ها، خبرگزاری ها و رسانه ملی به واسطه انعکاس مطلوب اخبار انتخابات تقدیر کرد.