ایران در مسابقات جام بین قاره ای محک می خورد

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: دور جدید اردوهای خود را از 14 فروردین سال آینده درآکادمی ملی المپیک آغاز خواهیم کرد. تیم های مردان و زنان ما پس از حضور در این اردوی یک هفته ای به مرخصی می روند و مجددا در تاریخ 27 فروردین به اردو بازمی گردند تا خود را برای حضور در رقابت های جام بین قاره ای که سوم اردیبهشت ماه در شهر اسماعیلیه مصر برگزار می شود آماده کنند.

وی تصریح کرد: رقابت های جام بین قاره ای با حضور 10 تیم در بخش مردان و 8 تیم در قسمت بانوان برگزار خواهد شد و تیم های قدرتمندی چون بوسنی، روسیه و آلمان در این مسابقات حضور پیدا می کنند. این رقابت ها فرصت مناسبی خواهد بود تا نفرات خود را پیش از حضور در رقابت های پارالمپیک 2008 پکن ارزیابی کنیم.

رضایی در پایان با اشاره به جوانگرایی در تیم ملی والیبال، افزود: فدراسیون کارهای زیربنایی بسیاری در خصوص جایگزین کردن نفرات جدید در تیم ملی والیبال انجام داده است؛ پس از رقابت های پارالمپیک 2008 پکن، 30 بازیکن جوان را به اردو دعوت می کنیم تا نفرات برتر را برای حضور در رقابت های جهانی جوانان که در سال 2009 در یکی از دو کشور ایران یا انگلستان برگزار می شود، انتخاب کنیم.