581/8 میلیون دلار کالای صنعتی معدنی از خراسان رضوی صادر شد

هادی هراتی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تا اول اسفند سال جاری 455 هزار تن کالای صنعتی معدنی به ارزش 8/541 میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی به خارج صادر شد.

وی تصریح کرد: گروه صنعتی کالاهای صادر شده شامل صنایع غذایی، مواد شوینده و پاک کننده، انواع دارو، محصولات شیمیایی، محصولات پتروشیمی، محصولات پلاستیکی و ملامین، تایر و تیوپ و صنایع سلولزی، معدنی، فلزی، نساجی و پوشاک، محصولات چرمی و غیر چرمی، صنایع الکتریکی، محصولات پایه نفتی، انواع خودرو و قطعات و صنایع دستی است.

رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن استان در ادامه مجموع ارزش صادرات غیر نفتی صورت گرفته در یازده ماهه منتهی به اسفند امسال از گمرکات استان را 7/573 میلیون دلار عنوان کرده و گفت: از این میزان صادرات 6/84 درصد به کالاهای صنعتی معدنی اختصاص دارد.

طی این مدت گروه صنایع غذایی با 160 میلیون دلار و سهم 7/29 درصدی از کل صادرات صنعتی و معدنی رتبه نخست صادرات کالاهای صنعتی و معدنی از گمرکات استان را به خود اختصاص داده است.

در همین مدت گروه صنایع فلزات غیر آهنی از افزایش 33 درصدی، گروه فلزات آهنی از رشد 22 درصدی، گروه صنایع الکتریکی از رشد 22 درصدی، انواع خودرو وقطعات از رشد 20 درصد، گروه صنایع معدنی از رشد 16 درصدی، گروه مواد شوینده و پاک کننده از رشد 26 درصدی، گروه محصولات چرمی و غیر چرمی از رشد 21 درصدی و گروه محصولات پایه نفتی نیز از رشد 25 درصدی در ارزش برخوردار بوده اند.