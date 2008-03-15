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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۶

اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان برای حضور در بازیهای غرب آسیا آغاز شد

اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان به منظور شرکت در رقابت های قهرمانی غرب آسیا از روز گذشته آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان با حضور 21 بازیکن تشکیل شده است.  ادنا عیسائیان، ناره اردشیان، شهرزاد راستکار، آرمینه پطروس، آزاده زمانپور، تهمینه فراتی، زهره خالقی، گلاره کاکاوند، نیکا بیک لیک لیر، سعیده علی رشد، زهرا لطیفی، ناهید نجفی، مینا شریفی، بهارک زرین قبا، شایسته متشرعی، آیرین آرتوریان، شکوفه صراف پور، سارا غنی نژاد، زهرا زنگنه، روژانا محمودی و سروره ضرغامیان بازیکنانی هستند که از سوی فریده هادوی (سرمربی)  به این مرحله از اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان دعوت شده اند. 

اردوی تدارکاتی تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان برای حضور در رقابت های قهرمانی غرب آسیا  تا 27 اسفندماه در مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت.  مسابقات بسکتبال بانوان غرب آسیا فروردین ماه سال 87 در سوریه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 654945

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